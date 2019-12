Foto: MMC RTV SLO

Konec poletja je Anja Sovič, profesorica zgodovine II. gimnazije Maribor, sodelavca obtožila spolnega nadlegovanja med ekskurzijo na Švedsko, potem pa naj bi jo trpinčila še njegova žena, prav tako profesorica na gimnaziji. Pomoč je poiskala pri ravnatelju Ivanu Lorenčiču, ki pa naj ji po njenem prepričanju zaradi tega ne bi podaljšal delovnega razmerja za določen čas.

Zato zdaj pravico išče na sodišču, kjer bo s pomočjo prič in pisnih dokazov poskušala dokazati resničnost svojih trditev. Med drugim bo del dokaznega gradiva tudi njena zdravstvena kartoteka, ki naj bi pokazala na njeno slabo psihofizično stanje po dogodkih, ki jih opisuje. Pričali naj bi tudi drugi zaposleni in njeni bližnji. Ob tem tožnica omenja tudi odločbo inšpektorata, ki je ugotovil nepravilnosti pri prekinitvi delovnega razmerja.

Obramba pa trdi, da so vse trditve Sovičeve izmišljene, napovedala pa je tudi klicanje več prič, med drugim tudi polnoletne dijake, ki bi pričali, da je profesorica imela zdravstvene težave že pred dogodkom na Švedskem.

Sovičeva je sicer najprej na sodišču zahtevala transformacijo delovnega razmerja in 5.000 evrov odškodnine zaradi spolnega nadlegovanja in trpinčenja. Zdaj pa je najavila še zahtevo za plačilo nadur in regresa.