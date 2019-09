Zaradi zaostrenih razmer policijske okrepitve na Kočevskem

Policija poziva občane k sodelovanju

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Policija razmere poostreno nadzira in bo, če bo potrebno, svoje vrste še bolj okrepila. Foto: BoBo

Po četrtkovi izredni seji kočevskih občinskih svetnikov, na kateri so ti v navzočnosti vrha ljubljanske policijske uprave in številnih občanov ugotovili, da so varnostne razmere močno zaostrene, je policija na območju celotne občine okrepila svoje vrste.