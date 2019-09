V Kočevju so razburjeni zaradi pogostih kaznivih dejanj. Foto: BoBo

Poleg vandalizma, vlomov v hiše in drugih kaznivih dejanj v Kočevju beležijo že tudi vse pogostejše napade s poškodbami ljudi, zato je tamkajšnji župan Vladimir Prebilič v pismu predsedniku vlade, ministroma za notranje zadeve in za pravosodje, tožilstvu, sodstvu in drugim državo pozval, naj ukrepa: "Vkolikor se to ne bo zgodilo, nam preostane samo še državljanska nepokorščina. Tega se ne želimo poslužiti, a če ne bo šlo drugače se bomo tega poslužili v nadaljevanju."

V občini so namreč zaradi vedno hujših kriminalnih dejanj zlasti pripadnikov romske skupnosti že priča varnostnemu samoorganiziranju domačinov. Maks Vovk, predstavnik Civilne iniciative Stop nasilju v Kočevju tako poudarja, da imajo ljudje življenja v strahu dovolj: "kajti ko si enkrat pretepen, ti vlomijo v avto ali hišo se ne počutiš več varnega. Če ne moreš več zaupati inštituciji, ki bi morala to preprečevati se pravi policija, potem to pomeni brezvladje."

Po besedah Tine Kotnik, svetnice z liste Moja Kočevska, je po dolgoletnem opozarjanju na resnost razmer ta seja kot jeziček na tehtnici: "Stvari so se spremenile. Ljudje se bomo organizirali in zahtevali, da smo vsi enaki pred zakonom."

Policijo je zastopal direktor ljubljanske Policijske uprave Ljubljana Stanislav Vrečar. Moštvo so okrepili, že zdaj na tem območju dela tudi posebna enota: "konjeniške policije, vodniki policijskih psov in kriminalisti, sploh v zadnjem času, ko se je povečalo število ilegalnih migracij."

Sicer pa o odnosu Ljubljane do težav ljudi na Kočevskem po enotnem mnenju občinskih svetnikov priča tudi dejstvo, da so se vabilu odzvali le predstavniki gradbene inšpekcije in policije. Ta svoje delo do določene mere vendarle opravi, iz tožilskih in sodniških krogov, kjer se postopki zoper storilce pogosto ustavijo, pa na sejo ni bilo nikogar.