Foto: BoBo

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje za soobtožene v aferi domnevnega podkupovanja za preskakovanje čakalnih vrst v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.

V sojenju se je sicer zvrstilo že več predobravnavnih narokov. Prvoobtoženi in nekdanji zaposleni v UKC-ju Uroš Smiljić krivde ni priznal, zanikal je, da bi prejel kakršna koli darila. Obtožnica namreč navaja več primerov, ko naj bi Smiljić zahteval in prejel podkupnine od različnih ljudi v zameno za to, da jim je uredil hitrejše preglede, posege ali zdravljenje pri točno določenih zdravnikih.

Smiljić naj bi Radu Janši v zameno za to, da je mimo uradnega čakalnega seznama opravil zdravniške storitve določenim bolnikom, obljubil, da mu bo uredil izdelavo hišnega nadstreška, nakup prhe in različnih kuhinjskih aparatov po nižji ceni. Malovrhu pa naj bi za pregled bolnice obljubil, da bosta njegova otroka lahko poletela s policijskim helikopterjem.

Obramba Tomaža Malovrha je na današnji obravnavi predlagala zaslišanje predstojnika kliničnega oddelka za travmatologijo ljubljanskega UKC-ja Mateja Cimermana, ki naj bi med drugim pojasnil, ali so bili z ravnanjem Malovrha preostali bolniki na čakalnem seznamu postavljeni v neenakopraven položaj, kot mu očita tožilstvo. Prav tako so predlagali zaslišanje njegove žene Mateje Marc Malovrh, ki naj bi pojasnila, kaj ji je bilo predstavljeno glede predloga Smiljića, da bi se njuni otroci peljali s policijskim helikopterjem, in v kakšnih okoliščinah je pridobila to informacijo.

Janšev odvetnik Franci Matoz pa je predlagal pridobitev razporeda dela in medicinsko dokumentacijo za opravljene preglede več bolnikov na kliničnem oddelku za gastroenterologijo. Kot je pojasnil Matoz, je Janša vse očitane storitve namreč opravil zunaj svojega rednega dela, torej v času, ko ni imel dolžnosti pregledovati drugih bolnikov. Zato tudi nihče iz čakalne vrste za tiste dni ni izpadel in – kot je še prepričan odvetnik – Janša s tem ni prizadel pravic drugih oseb.

"Tako družina kot prijatelji in bolniki me poznajo kot nekoga, ki se je vedno razdajal za bolnike," je Janša po koncu obravnave povedal v izjavi novinarjem in dodal, da če neka oseba potrebuje pomoč, pomaga ne glede na delovni čas. Tako se je po njegovih besedah tudi znašel v tej zgodbi, ko je pomagal bolnikom, za katere ga je prosil Smiljić. Poudaril je, da so osebe zdravniško pomoč potrebovale, kar tudi dokazujejo na sodišču. Ob tem je odločno zanikal, da bi za to dobil kakšno dobrobit ali korist. Matoz, ki je prepričan, da bo sodba za Janšo oprostilna, pa je zadevo označil za absurdno.

Na naroku krivde ni priznal niti Ivan Miklič, ki mu tožilstvo očita nedovoljeno dajanje daril. Miklič naj bi kot direktor podjetja Digit odredil plačilo fiktivnega računa podjetja Glasstech, po nakazilu pa je direktor Glasstecha Aleš Miletić gotovino izročil Smiljiću. Tudi Miletić je na enem od prejšnjih predobravnavnih narokov krivdo zanikal.

Eno priznanje že pripeljalo do epiloga

Da je Smiljiću plačal 20.000 evrov za hitrejšo operacijo partnerice, pa je priznal Iztok Požar, ki mu je sodišče že izreklo pogojno obsodbo dveh let zaporne kazni s preizkusno dobo petih let. Specializirano tožilstvo je obtožnice v tej zadevi sicer vložilo zoper deset oseb in dve podjetji. V preiskavi se je znašlo tudi več pripadnikov policije, ki naj bi v zameno za Smiljićeve usluge temu med drugim uredili več poletov s policijskim helikopterjem za različne osebe ter priskrbeli informacije iz policijskih evidenc o različnih osebah.