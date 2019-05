Nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson bo moral zaradi domnevnega laganja med referendumsko kampanjo o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije na zaslišanje pred sodnika. Foto: Reuters

Zasebni tožnik Marcus Ball nekdanjega britanskega ministra Borisa Johnsona obtožuje zavajanje državljanov pred referendumom leta 2016 in volitvami leta 2017. Sodnica Margot Coleman je potrdila, da se bo moral Johnson, ki je predlagan obtoženec, zglasiti na preliminarnem zaslišanju na sodišču v Londonu.

V zasebni tožbi mu očita, da je javnost zavajal z lažnimi navedbami glede brexita. Osrednja točka je višina sredstev, ki jih Združeno kraljestvo tedensko plačalo Evropski uniji. Johnson je trdil, da Združeno kraljestvo vsak teden EU-ju izplača 350 milijonov funtov (okoli 400 milijonov evrov), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Johnsona so za te navedbe že večkrat kritizirali, češ da gre za zavajajoče navedbe. To je namreč bruto znesek, ki ga Bruselj dobi od Londona, v to pa niso upoštevana sredstva, ki jih država prejme nazaj.

Novi vodja konservativcev znan julija

Boris Johnson je leta 2016 vodil kampanjo z rdečim avtobusom 'Glasujte izstop', na katerem je tudi oglaševal sporno številko 350 milijonov funtov. Foto: Reuters

Johnson sicer velja za enega najbolj verjetnih naslednikov Therese May, potem ko je ta za 7. junij napovedala odstop s čela britanskih konservativcev in posledično vlade. Do konca julija bodo konservativci predvidoma določili njenega naslednika.

Združeno kraljestvo naj bi najkasneje do 31. oktobra izstopilo iz povezave. Dogovor o izstopu, ki ga je Mayeva sklenila z Brusljem, so britanski poslanci že trikrat zavrnili. Rešitve pa še vedno ni na vidiku.