Britanski premier je zaprosil EU za novo preložitev brexita, ki pa naj bi se vendarle zgodil do konca oktobra. Foto: Reuters

Zaradi odločitve parlamenta je moral Johnson EU zaprositi za preložitev izstopa na 31. januar prihodnje leto. Poslanci in poslanke so se s tem želeli izogniti tveganju izstopa iz Unije brez dogovora.

"Izstopili bomo do 31. oktobra, za to imamo sredstva in zmožnosti," je dejal Gove. Po njegovih besedah je Johnson sicer nepodpisano pismo s prošnjo za preložitev poslal, ker je bil v to prisiljen. "A parlament ne more spremeniti premierjevih stališč, parlament ne more spremeniti politik vlade ali njene odločnosti," je dejal.

Gove je še rekel, da je možnost brexita po odločitvi parlamenta brez dogovora narasla. "Če bi mi včeraj zmagali, bi bili na pravi poti do dogovora." Zaradi glasovanja v parlamentu pa ne morejo zagotoviti, da bo nova preložitev odobrena.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je dejal, da se bo pred odzivom na Johnsonovo pismo posvetoval z voditelji članic EU-ja. Reuters sicer poroča, da je malo verjetno, da bo sedemindvajseterica zavrnila britansko prošnjo za preložitev.

Kot je še dejal Gove, bo britanska vlada zdaj okrepila priprave na izstop iz Unije brez dogovora.