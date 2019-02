Tako Hunt kot Cerar sta izrazila željo, da bi dosegli dogovor o brexitu. Foto: BoBo

Slovenski premier Miro Cerar je povedal, da na Otoku živi okoli 5.000 slovenskih državljanov, v Sloveniji pa kakih 700 britanskih, ki bi po brexitu postali državljani tretje države.

V Sloveniji se je v okviru turneje po evropskih državah mudil britanski zunanji minister Jeremy Hunt. Na srečanju s slovenskim kolegom Mirom Cerarjem je beseda tekla predvsem o brexitu. Cerar je po pogovorih poudaril, da morata obe strani narediti vse, da se status in pravice državljanov ne bi poslabšali niti v primeru trdega brexita. Ob tem je povedal, da Slovenija že pripravlja zakonodajne rešitve za državljane Združenega kraljestva v Sloveniji in slovenske na Otoku.

Napovedal je še, da bo zunanje ministrstvo v sodelovanju z uradom vlade za komuniciranje v prihodnjih tednih in mesecih informiralo slovenske državljane, tuje državljane, še posebej britanske, ter predstavnike podjetij in gospodarskih zbornic in jih tako pripravilo na vse možnosti.

Cerar in Hunt sta odnose med Slovenijo in Združenim kraljestvom ocenila kot odlične. Med državama poteka reden političen dialog na vseh ravneh, krepi pa se tudi gospodarsko sodelovanje na področju gospodarstva, turizma, investicij, znanosti, izobraževanja in kulture. Blagovna menjava med državama zadnja leta raste in je lani prvič presegla milijardo evrov. Foto: BoBo

Hunt je slovenskemu kolegu sicer zagotovil, da bodo pravice Slovencev in vseh državljanov EU-ja na Otoku po brexitu zaščitene v vseh primerih, tudi ob brexitu brez dogovora. "Ne glede na vzpone in padce v pogajanjih je pomembno, da pravice državljanov obeh strani ne trpijo in da ljudem damo zaupanje, da lahko nadaljujejo vsakdanje življenje in še naprej prispevajo svoj delež k državi, kjer živijo," je poudaril.

Cerar: Brexit brez dogovora je poraz za obe strani

Tako Hunt kot Cerar sta izrazila željo, da bi dosegli dogovor o brexitu. Hunt je ob tem izrazil prepričanje, da je s politično voljo in odločnostjo vseh v prihodnjih tednih še mogoče doseči dogovor, ki bo šel skozi britanski parlament, ki bo odgrnil tančico negotovosti nad procesom brexita ter bo v interesu vseh.

"V nobenem primeru ne želimo brexita brez dogovora," pa je poudaril Cerar in dodal, da bi bil to poraz za obe strani. Po ocenah Mednarodnega denarnega bi imel brexit brez dogovora negativne učinke tudi za EU. "Na gospodarskem področju bi lahko prišlo do padca BDP-ja celotnega EU-ja od 0,5 do 1,5 odstotka." V Sloveniji pa bi BDP po Cerarjevih besedah lahko upadel za 0,25 odstotka.

Britanskega ministra, ki je, kot je dejal, v tej vlogi v Sloveniji na obisku prvič, je sprejel tudi predsednik vlade Marjan Šarec.