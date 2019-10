Hrvaški evroposlanci so medtem v skupnem pismu pozvali Evropsko komisijo, naj v torek potrdi tehnično pripravljenost Hrvaške za vstop v schengensko območje ter se upre politizaciji procesa vstopanja Hrvaške v schengen s strani slovenskih evroposlancev.



"Hrvaška je izpolnila vse tehnične pogoje in v skladu s tem pričakujemo zeleno luč komisije za naš vstop v schengen," so v svojem pismu poudarili hrvaški evroposlanci. Ob tem so opozorili, da bi "morebitna preložitev zaradi političnih pritiskov in neutemeljenih sumov v tehnično in pravno pripravljenost Hrvaške za vstop v schengen škodovala verodostojnosti komisije ter zaupanju evropskih državljanov".



Hrvaški poslanci tudi izpostavljajo, da je vstop Hrvaške v schengen kot eden najpomembnejših dosežkov Evropske unije v interesu vseh strani, tako Hrvaške kot Slovenije in celotne Unije.