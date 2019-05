Sestava novega sklica Evropskega parlamenta bo precej drugačna. Foto: EPA

Po objavi izidov evropskih volitev, po katerih glavni politični skupini konservativni EPP in socialdemokrati (S&D) ne bodo imeli več večine v Evropskem parlamentu, so se že začeli prvi pogovori o oblikovanju koalicije.

Vodilni kandidat desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber naj bi v okviru prizadevanj za oblikovanje stabilne večine v parlamentu po neuradnih informacijah že danes izmenjal mnenja z vodilnimi predstavniki iz vrst socialistov (S&D), liberalcev (ALDE) in zelenih. V torek dopoldne bo sicer sestanek parlamentarnega vrha, nato pa zvečer še zasedanje voditeljev članic EU-ja.

Weber naj bi imel kot vodilni kandidat relativnega zmagovalca volitev EPP-ja prvi priložnost, da zbere večino v parlamentu, ki bi ga podprla za predsednika Evropske komisije. Za položaj se sicer poteguje tudi vodilni kandidat socialdemokratov Frans Timmermans, ki poziva k napredni večini, pri čemer pa ne izključuje sodelovanja z EPP-jem.

Ambicij, da bi postala predsednica komisije, prav tako ne skriva več članica liberalnega ALDE-ja Margrethe Vestager, ki je po volitvah poudarila, da so nove koalicije mogoče in da je čas, da liberalci zasedejo vodilne položaje.

Analitiki bruseljskega možganskega trusta European Policy Centre (EPC) napovedujejo, da bodo štiri najmočnejše proevropske politične družine poskušale oblikovati široko koalicijo, da bi tako zagotovile dovolj močno večino proti skrajni desnici in evroskeptikom, ki so se prav tako okrepili in bi lahko, če bi jim uspelo združiti sile, postali tudi druga največja skupina v parlamentu.

Bo koncept vodilnih kandidatov preživel?

Analitiku EPC-ja Janisu Emmanouilidisu se zdi malo verjetno, da bo predsednik Evropske komisije eden od vodilnih kandidatov glavnih evropskih strank, a kljub temu meni, da bo koncept vodilnih kandidatov preživel.

Slovenski analitik Luka Lisjak Gabrijelčič je medtem ocenil, da je sistem vodilnih kandidatov z jasnimi kandidati nekako propadel, ker nihče ni zares zmagovalec. Ob tem je poudaril, da niti EPP niti S&D ne predstavljata več vseh držav v EU-ju.

Največji zmagovalci volitev so sicer liberalci, znatno pa so se ojačali tudi zeleni, medtem ko t. i. populističnega cunamija, ki je številne skrbel, ni bilo, povzemajo bruseljski analitiki.