Cilj spodbud je omejiti moč azijskih tekmecev, ki v svojih rokah držijo ključne niti pri razvoju električnih avtomobilov. Foto: EPA

Večino baterij, ključnega elementa električnih avtomobilov, trenutno proizvedejo korejska, kitajska in japonska podjetja.

Za skupno 3,2 milijarde evrov subvencij bodo Nemčija, Francija, Italija, Poljska, Belgija, Švedska in Finska namenile konzorciju 17 podjetij, ki predstavlja partnerstvo za razvoj naslednje generacije baterij za električne avtomobile v Evropi, so sporočili iz Evropske komisije.

Med sodelujočimi podjetji so BMW, BASF in Varta. Projekt vključuje dejavnosti na področjih surovin in naprednih materialov, celic in modulov, baterijskih sistemov ter reciklaže.

Državna pomoč naj bi pomagala ustvariti za dodatnih pet milijard evrov zasebnih naložb, končni cilj pa je omejiti moč azijskih tekmecev, ki trenutno v svojih rokah držijo ključne niti pri razvoju električnih avtomobilov.

Evropska komisija vse manj stroga glede državnih pomoči

Evropska komisija je glede državnih subvencij običajno zelo stroga, a od leta 2014 kljub temu pogosteje odobri sredstva, ki podpirajo strateške večnacionalne projekte. Kot je poudarila evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager, sta razvoj in proizvodnja baterij prav takšen projekt.

Vodilno vlogo pri pobudi sta prevzeli Nemčija in Francija. Nemški gospodarski minister Peter Altmaier je odločitev Evropske komisije že označil kot velik uspeh za Nemčijo in Evropo. Francoski finančni minister Bruno Le Maire pa je poudaril, da bo razvoj evropske industrije baterij prispeval k dosegi cilja postati prva brezogljična celina do leta 2050.

Slovenije (še) ni med sodelujočimi državami

Slovenije za zdaj ni med sodelujočimi državami, a bi se partnerstvu morda lahko priključila v prihodnje. V razvoj baterij prihodnosti je namreč med drugim dejavno vpet Kemijski inštitut, ki poleg drugih dejavnosti sodeluje pri raziskovalni pobudi Battery 2030+.

Gre za evropsko raziskovalno pobudo, ki bo zbrala tako vodilne znanstvenike iz Evrope kot tudi industrijo, da bi skupaj naredili korak naprej v znanosti in tehnologiji baterij.