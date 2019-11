Fotografija je simbolična. Foto: BoBo/Borut Živulović

Raziskovalci z univerze v zvezni državi Pensilvanija so pojasnili, da je litij-ionska baterija za tako hitro polnjenje morala v kratkem času sprejeti 400 kilovatov energije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri trenutni generaciji električnih avtomobilov to ni mogoče, saj se okoli anode nabere kovinska plast litija, kar bi močno skrajšalo življenjsko dobo baterije. Da bi se izognili temu, so znanstveniki temperaturo eksperimentalne baterije med polnjenjem dvignili na 60 stopinj Celzija. Med uporabo pa so temperaturo znova znižali.

Eden od vodilnih avtorjev raziskave Chao-Yang Wang je pojasnil, da so tako omejili izpostavljenost baterije povišani temperaturi polnjenja in s tem omogočili zelo dolgo življenjsko dobo baterije.

Za razvoj baterije do te mere, da bi bila primerna za trg, bi sicer lahko potrebovali še deset let, je opozoril Rick Sachleben z Ameriškega kemijskega združenja, ki ni sodeloval pri razvoju baterije.

Po njegovih besedah bodo morali zagotoviti, da bo hitro povišanje temperature varno in stabilno ter da ne bi vodilo v eksplozijo. Do te bi lahko prišlo zaradi izjemno velike količine energije, ki se prenese v baterijo.

"Hitro polnjenje je eden od svetih gralov pri električnih vozilih," je povedal Sachleben. "Je ena od stvari, ki je nujna za boj z bencinskimi motorji z notranjim izgorevanjem," je poudaril.

Trenutna generacija električnih vozil ameriškega proizvajalca Tesla sicer za delno polnjenje baterije potrebuje okoli 30 minut, še navaja AFP.