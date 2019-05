Foto: BoBo

Slovenski premier je uradni obisk makedonskega kolega označil za izjemno pomembnega, saj je Severna Makedonija na razpotju glede svoje usode. Medtem ko je premier Zaev na skupni novinarski konferenci izpostavil, da je Šarca zaprosil za nadaljnjo podporo Slovenije na poti v EU in se mu zahvalil za dosedanjo, mu je Šarec to podporo zagotovil, ob tem pa ocenil, da bi Evropska komisija morala spoznati napredek Severne Makedonije na tej poti.

Sklenitev zgodovinskega prespanskega sporazuma, s katerim se je zaključil večdesetletni spor glede imena, je Šarec označil kot "veliko dejanje, ki kaže na veliko politično modrost obeh premierjev", Zaeva in grškega Aleksisa Ciprasa. Skopje je to storilo, da bi izpolnilo pogoje in začelo pristopna pogajanja z EU, je spomnil ter dodal, da je Slovenija "močna zagovornica tega procesa že junija".

Sogovornika sta se strinjala, da je čas, da Makedonija napredek nagradi z začetkom pristopnih pogajanj. Pri tem se v Skopju zavedajo, da bodo za pogajanja potrebna leta, ki pa jih je označil kot priložnost za napredek makedonske družbe. Zaev se je Sloveniji zahvalil tudi za hitro ratifikacijo protokola o pristopu Severne Makedonije Natu, s katerim je pospešila ratifikacijo tudi v drugih članic zavezništva.



Zaev z ministroma Počivalškom in Cerarjem ter Šarcem. Foto: BoBo

Menjava znača 307 milijonov evrov

Makedonija je na 4. mestu držav, v katere Slovenija največ investira, okrepitev gospodarskih odnosov pa je bila tudi o ospredju današnjih pogovorov. Sogovornika si želita, da bi trgovinska menjava s sedanjih 300 narasla na 500 milijonov evrov letno. Severna Makedonija je glede na interes slovenskega gospodarstva zelo zanimiva investicijska destinacija in je na četrtem mestu med državami, kamor Slovenija investira največ. Trend skupne blagovne menjave, ki je v letu 2018 znašala 307 milijonov evrov, v zadnjih letih rahlo raste, predvsem na račun uvoza. Oba sogovornika vidita možnosti na področju investicij, pa tudi turizma in kmetijstva. Korak k temu predstavlja tudi memorandum o sodelovanju na področju turizma, ki sta ga podpisali pristojni ministrstvi, ministrstvi za kulturo pa sta podpisali program sodelovanja za obdobje 2019-2022.

Makedonskega gosta sta danes sprejela tudi predsednik republike Borut Pahor in predsednik državnega zbora Dejan Židan. Popoldne bosta oba premierja nagovorila udeležence slovensko-makedonske poslovne konference v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije.