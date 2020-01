Hrvaškega premierja čaka napornih šest mesecev. Foto: EPA

Med največjimi izzivi, s katerimi se bo moral v prihodnjega pol leta spopasti Zagreb, bodo nadaljevanje procesa brexita, večletni finančni okvir EU, konferenca o prihodnosti Evrope in širitev unije.

"Mislim, da je to velika čast in velika odgovornost za Hrvaško, kot tudi velika priložnost, da se pokažemo Evropi in celemu svetu v najboljši podobi," je na trgu bana Josipa Jelačića v Zagrebu ob vstopu v novo leto dejal Frka Petešić, vodja kabineta hrvaškega premierja Andreja Plenkovića.

Hrvaški program predsedovanja zajema štiri tematske sklope, v katerih je poudarek na Evropi, ki se razvija, povezuje, varuje in je vplivna na globalni ravni.

Hrvaški premier Plenković je napovedal, da se bodo prve dejavnosti v okviru predsedovanja začele 7. januarja, ko se bo s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom srečal v Parizu. Že dva dni kasneje bo v Zagreb prišel predsednik Evropskega sveta Charles Michel, dan za tem pa bo v Zagrebu tudi srečanje s celotno Evropsko komisijo na čelu s predsednico Ursulo von der Leyen.

Program predsedovanja bo hrvaški premier sicer predstavil 14. januarja v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, dva dni zatem pa odpotoval v Berlin na posvetovanja z nemško kanclerko Angelo Merkel.

Nova faza brexita

Med prvimi nalogami hrvaškega predsedovanja bo nadaljevanje izstopa Združenega kraljestva iz EU-ja, napovedan za 31. januar. Z brexitom je povezan tudi morda največji izziv predsedovanja, ki ga je Zagreb prevzel od Helsinkov - evropski proračun za obdobje med letoma 2021 in 2027.

Med pomembnejšimi dogodki hrvaškega predsedovanja bo vrh EU-Zahodni Balkan, ki bo potekal 7. maja v Zagrebu, pa tudi organizacija konference o prihodnosti Evrope.

Večina zagrebških srečanj med predsedovanjem bo potekala v prenovljenem delu poslopja hrvaške nacionalne in univerzitetne knjižnice. Stroški organizacije hrvaškega predsedovanja naj bi znašali med 50 in 70 milijonov evrov.

Drugič bo Slovenija na čelu EU-ja prihodnje leto

Slovenija bo EU-ju znova predsedovala v drugi polovici 2021. Prvič je nalogo opravljala leta 2008. V ospredju predsedovanja bo skrb za varno, trajnostno naravnano in na vladavini prava temelječo Evropsko unijo.