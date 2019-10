Britanska vlada je objavila podrobnosti novega predloga, po katerem namerava Severna Irska ostati del skupnega evropskega trga. Foto: EPA

Britanska vlada je objavila Johnsonov novi predlog brexita, po katerem bi Severna Irska ostala del evropskega enotnega trga za dobrine, vendar bi sočasno izstopila iz carinske unije.

Takšno ureditev bi moral najprej podpreti severnoirski parlament, nato pa o njej glasovati vsaka štiri leta. Severnoirski unionisti (DUP) so predlog že podprli.

Predlog se osredotoča na zamenjavo "irskega varovala" (backstop), ki je zapisano v trenutnem dogovoru med Brusljem in Londonom in je namenjeno preprečevanju "trde meje" med Irskama. Varovalo je predvidevalo začasno enotno carinsko območje tudi po brexitu, čemur Johnson ostro nasprotuje.

Na Irskem otoku bi britanska vlada zdaj ustvarila "vseotoško regulatorno cono", v sklopu katere bi Severna Irska morala upoštevati evropsko zakonodajo glede dobrin in upoštevati evropske standarde.

Dve meji in elektronski nadzor

Združeno kraljestvo namerava izvajati dodaten nadzor nad dobrinami, ki bi potovale iz Velike Britanije na Severno Irsko – ne pa nad dobrinami, ki bi prispele v Severno Irsko iz Irske.

Premier med drugim predlaga ureditev z dvema mejama – torej mejo med Veliko Britanijo in Severno Irsko na morju ter carinski nadzor na irskem otoku med Irsko in Severno Irsko.

Večino nadzora – pregled carinskih dokumentov in plačila carin – bodo izvajali elektronsko. Manjše število fizičnih pregledov bi izvajali na lokaciji proizvajalca ali na točkah oskrbovalne verige.

Britanska vlada namerava finančno pomagati Severni Irski pri uvajanju sprememb, še poroča BBC.

Johnson piše Junckerju za "hitra pogajanja"

Johnson upa, da bo EU razumela "britanski kompromis", ki ga predstavlja nov predlog. Foto: Reuters

Johnson je pisal predsedniku Evropske komisije Jeanu-Claudu Junckerju in ga pozval, naj "spoštuje odločitev ljudstva Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo, hkrati pa se pragmatično ukvarja s posledicami odločitve za Severno Irsko in Irsko". Izrazil je upanje, da nov predlog predstavlja "osnovo za hitra pogajanja proti rešitvi". Johnson in Juncker se bosta slišala tudi po telefonu.

Evropska komisija je sporočila, da bodo predloge "objektivno preučili". Tiskovna predstavnica Mina Andreeva je izpostavila, da mora vsak dogovor o brexitu vsebovati vse cilje irskega varovala, katerega namen je preprečiti trdo mejo na Irskem po brexitu. Popoldne so v Bruslju potekali tehnični pogovori o brexitu z glavnim britanskim pogajalcem za brexit Davidom Frostom.

"Ves svet želi končati to zadevo"

"Ves svet želi končati to zadevo ... in preiti na kaj drugega," je Johnson dopoldne zatrdil v govoru na letnem kongresu konservativne stranke v Manchestru in znova zatrdil, da se bo brexit zgodil 31. oktobra, z dogovorom ali brez. Zatrdil je, da so v Londonu pripravljeni na obe možnosti.

Britanska vlada vztraja, da se z Brusljem ne bo pogajala o novem zamiku brexita, čeprav je britanski parlament prejšnji mesec sprejel zakonodajo, po katerem mora Johnson EU zaprositi za preložitev brexita, če poslanci ne bi podprli pogojev izstopa do 19. oktobra – dva dni po vrhu evropskih voditeljev, še poroča BBC.