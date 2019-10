Konservativci na letnem srečanju v Manchestru. Foto: Reuters

"Suverena enotna država mora imeti enotno carinsko območje," je Johnson dejal za BBC Radio 4 in poudaril, da je takšna pač resničnost brexita. Podrobnosti o carinah ni želel razkriti, formalne predloge pa naj bi vlada predstavila v prihodnjih dneh. Zanikal je trditve, da bodo carinski pregledi vodili v ponovno vzpostavitev fizične meje med Severno Irsko in Irsko, ki bo po brexitu ostala del Evropske unije.

V javnost so predtem ušli vladni predlogi, po katerih naj bi Združeno kraljestvo vztrajala pri carinskih nadzornih točkah na Irskem, vendar pa naj pregledov ne bi izvajala ob meji, temveč večinoma tam, od koder blago izvira, ali pa na njegovem končnem cilju. Irska televizija RTE je poročala, da Združeno kraljestvo načrtuje "niz carinskih postaj, od pet do deset milj oddaljenih od meje".

Britanska vlada trdi, da so dokumente razkrili posamezniki v Evropski komisiji, ker naj bi si želeli ustvariti "sovražen odziv" na nov dogovor o brexitu, ki ga Johnsonova vlada predstavlja Evropski uniji. Tiskovno predstavništvo Evropske komisije teh navedb ne komentira, dodali pa so, da "niso prejeli nobenih britanskih predlogov, ki bi zadovoljili vse zahteve irskega varovala", poroča BBC.

Vprašanje irske meje je ključno v pogajanjih med EU-jem in Združenim kraljestvom. Johnsonova vlada vztraja, da je sedanji dogovor Therese May in EU-ja o irskem varovalu, ki bi preprečilo fizično mejo ter preglede, nesprejemljivo.

Varadkar : Britanska vlada proti volji irskega ljudstva

Irski premier Leo Varadkar je spomnil, da je britanska vlada Irski in EU-ju obljubila, da zaradi brexita ne bo "trde meje". "Nobena britanska vlada si ne bi smela prizadevati za carinske kontrole med Severno Irsko in Republiko Irsko proti volji ljudstva v obeh državah," je dejal in opozoril, da bodo v primeru brexita brez dogovora nadzor morali izvajati tudi v pristaniščih in na letališčih.