Jean-Claude Juncker se počasi poslavlja od vodenja Evropske komisije. Foto: Reuters

V Bruslju opozarjajo voditelje, da jih čaka še veliko dela in zahtevni izzivi.

Komisija je v v četrtek objavljenem sporočilu predstavila pregled že opravljenega dela in opredelila glavna odprta vprašanja, ki jih je treba obravnavati. Čas teče in zamude pri prihodnjem proračunu EU-ja veliko stanejo, so opozorili.

Če sporazum ne bo sklenjen pravočasno, bo to vplivalo na študente, kmete in raziskovalce, pa tudi na vse druge, ki jim koristi proračun EU-ja.

Še veljavni dolgoročni proračun EU-ja za obdobje 2014–2020 je bil sprejet šest mesecev prepozno, kar je imelo za številne državljane tako v državah članicah kot zunaj njih negativne posledice, opozarjajo v Bruslju.

Da se to ne bi ponovilo, je komisija Evropski svet danes pozvala, naj pripravi časovni načrt za dosego dogovora o dolgoročnem proračunu EU-ja jeseni in Svet EU-ja pozove, naj nameni prednost delu na tem področju.

"Zdaj je čas za višjo prestavo," je poudaril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

"Leto 2019 je z najvišjo udeležbo na evropskih volitvah v zadnjih 20 letih in s kampanjo, ki je bila bolj kot kdajkoli doslej osredotočena na evropska vprašanja, leto prenove za našo unijo. Sprejetje dogovora o našem prihodnjem proračunu ni stvar matematike, ampak gre za iskanje pravih proračunskih sredstev za naše ambicije in prednostne naloge," je dejal Juncker, ki se mu konec oktobra izteče mandat na čelu Evropske komisije.