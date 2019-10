Če bo Thierry Breton (desno) potrjen v Bruslju, bo komisarski položaj prevzel predvidoma 1. decembra. Foto: Reuters

Prvo kandidatko francoskega predsednika za članico komisije Sylvie Goulard je namreč Evropski parlament zavrnil.

Kot so sporočili iz Elizejske palače, je Emmanuel Macron novoizvoljeni predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen poslal predlog, da bi nekdanji minister za gospodarstvo Thierry Breton prevzel zahteven resor, ki bi pokrival industrijsko politiko, notranji trg, digitalizacijo, obrambo in vesolje.

"Thierry Breton ima dobro znanje na vseh področjih, ki jih pokriva portfelj, zlasti pri industriji in visoki tehnologiji," so poudarili v Elizejski palači in dodali, da ima 64-letnik ugled "moža dejanj".

Predsednica komisije von der Leynova je njegov predlog že odobrila.

Sodeloval v privatizaciji France Telecoma

Thierry Breton je bil gospodarski minister v vladi Jacquesa Chiraca v letih 2005–2007. Pred tem je reševal močno zadolženo francosko telekomunikacijsko družbo France Telecom in sprožil njeno privatizacijo.

Breton trenutno vodi tehnološko multinacionalko Atos, kjer je več kot podvojil prihodke na 12 milijard evrov in število zaposlenih na 122.000, poroča francoska tiskovna agencija AFP.