Irski volivci so odločali o 13 evropskih poslancih. Foto: EPA

Kandidati desnosredinske stranke Fine Gael so bili v ospredju v dveh od treh irskih volilnih okrožij, medtem ko so Zeleni zmagali v Dublinu, je pokazala anketa med okoli 3.000 volivci, ki sta jo naročili televiziji RTE in TG4.

Varadkar je ob oddaji glasu posvaril, da brexit po odstopu britanske premierke Therese May prehaja v "zelo nevarno" fazo. Mayevo bi namreč lahko nasledili politiki, ki zagovarjajo ostrejši pristop do EU-ja. "A kar koli se bo zgodilo, bomo ostali neomajni. Še naprej bomo gradili, krepili in poglabljali naša zavezništva po EU-ju in storili vse, da Irska prestane tudi to," je dejal.

Na jugu države je sicer stranka Fine Gael prejela 16 odstotkov, sledita ji druga desnosredinska stranka Fianna Fail in levosredinska Sinn Fein s po 13 odstotki. V srednjem, severnem in zahodnem delu države je Fine Gael glede na vzporedne volitve prejel 25-odstotno podporo, sledijo Sinn Fein s 15 in Zeleni z 12 odstotki. V Dublinu pa so Zeleni prejeli 23 odstotkov glasov, sledila pa sta jim Fine Gael s 14 in Fianna Fail z 12 odstotki.

Irci so volili 13 evropskih poslancev, a bosta morala dva izmed njih počakati na brexit, preden bosta lahko sedla v poslanske klopi, Irska bo namreč imela po odhodu Združenega kraljestva dva poslanca več kot doslej.

Vzporedne volitve kažejo tudi, da bo prepričljivo uspel referendum na temo ločitev. Na Irskem sta namreč lahko doslej zakonca zaprosila za ločitev šele, ko sta štiri od zadnjih petih let živela ločeno. Vlada predlaga, da se to obdobje skrajša na dve leti.

Volitve na Češkem potekajo dva dni, v petek in danes, tako da bodo izidi znani zvečer oziroma v nedeljo.