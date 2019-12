Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli s kopijo Lizbonske pogodbe. Foto: Reuters

Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je napovedal, da bo 11. decembra, na predvečer vrha voditeljev EU-ja, sklical izredno sejo, na kateri bi že obravnavali prve predloge komisije na področju podnebne politike oziroma t. i. zelenega dogovora.

Predsednica komisije Ursula von der Leyen je začetek delovanja komisije zaznamovala na krajši slovesnosti, skupaj s preostalimi vodilnimi predstavniki Unije.

V nagovoru je poudarila veliko odgovornost novega vodstva za varovanje vrednot EU-ja. "To je odgovornost do evropskega naroda in do naših ustanovnih očetov in mater, prav tako pa je to odgovornost do naših otrok," je povedala.

Kot je poudarila, je njihova odgovornost okrepiti Unijo, da bo živela v miru ter ozračju človekovih pravic in svoboščin, prostega trga in izjemnih gospodarskih priložnosti.

Nova ekipa prevzema vajeti v času, ko se 28-članska zveza spoprijema z vrsto izzivov, vključno z izstopom Združenega kraljestva in slabšimi odnosi z velesilami Kitajsko in ZDA.

10. obletnica Lizbonske pogodbe

Novo vodstvo EU-ja je slovesno zaznamovalo 10. obletnico Lizbonske pogodbe. Ta po prepričanju predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela še vedno daje orodja za spoprijemanje s sodobnimi izzivi.

Slovesnost je gostil predsednik Evropskega parlamenta Sassoli v Hiši evropske zgodovine v Bruslju. Michel je v nagovoru poudaril, da EU povezuje raznolikost, ki živi znotraj skupne evropske identitete. Lizbonska pogodba jasno opredeljuje različnost kot ključni del evropskega DNK, je poudaril.

Po njegovih besedah je bil cilj Lizbonske pogodbe povečati učinkovitost in demokratično legitimnost Unije ter zagotoviti večjo skladnost ukrepov.

"Verjamem, da je Uniji uspelo v obeh pogledih," je povedal Michel in dodal, da so določila pogodbe danes prav tako relevantna, kot so bila pred desetimi leti, in še vedno dajejo orodja za spoprijemanja s sodobnimi izzivi. Med temi pa je posebej poudaril skupen boj proti podnebnim spremembam.