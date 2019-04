Razpravljali so socialdemokrat Nizozemec Frans Timmermans, predstavnik zmernih evroskeptikov, evropskih konservativcev in reformistov Čeh Jan Zahradil, liberalec Belgijec Guy Verhofstadt, predstavnik Zelenih Nizozemec Bas Eickhout in predstavnica evropske levice Slovenka Violeta Tomić.

Kandidati petih evropskih družin (od leve proti desni) Frans Timmermans, Jan Zahradil, Violeta Tomić, Bas Eickhout in Guy Verhofstadt pred soočenjem v Mastrichtu. Foto: EPA

Weber dal prednost mentorju Theu Waiglu

V oči bode dejstvo, da med njimi ni bilo vodilnega kandidata največje evropske politične družine, desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), Manfreda Webra, ki je vabilo zavrnil zaradi udeležbe na slovesnosti za svojega političnega mentorja Thea Waigla, ki je pred dnevi dopolnil 80 let.

»Spitzenkandidati« v Maastrichtu o prihodnosti EU-ja

90-minutna razprava, ki so jo pripravili trije maastrichtski partnerji – univerza, mesto in pokrajina Limburg – ter Evropski forum mladih in Evropski novinarski center v sodelovanju z medijem Politico, se je osredotočila na skrbi študentov in mladih po Evropi.

V spletnem glasovanju največ glasov za Nizozemca Timmermansa in Eickhouta

V spletnem glasovanju se je v razpravi najbolje odrezal Timmermans s 43 odstotki, na drugo mesto se je uvrstil Eickhout s 36 odstotki, daleč zadaj pa so ostali Verhofstadt z devetimi, Zahradil s sedmimi in Tomićeva s petimi odstotki. Poudariti je sicer treba, da sta se najbolje uvrstila Nizozemca, torej domačina. Razprava, ki sta jo vodila urednik pri Politicu Ryan Heath in rektorica maastrichtske univerze Rianne Letschert, je bila dinamična in na trenutke tudi precej razgreta, saj so besedne puščice letele tako med kandidati kot od kandidatov proti odsotnemu Webru, slišati je bilo tudi nekaj konkretnih predlogov.

Tomićeva predlaga evropsko minimalno plačo

Timmermans je na primer predlagal minimalno 18-odstotno davčno stopnjo na dobiček podjetij, s čimer so se strinjali vsi razen Zahradila. Tomićeva je predlagala po slovenskem zgledu evropsko minimalno plačo, ki mora za 20 odstotkov presegati minimalne življenjske stroške. Verhofstadt se je zavzel za evropski internetni model, za vzpostavitev evropskega Facebooka in Googla, čemur je Timmermans oporekal, ter za vključitev trajnostnih standardov v vse trgovinske sporazume, pri čemer mu je Eickhout očital, zakaj tudi ne počne tega, kar pridiga.

Za spolno uravnoteženo komisarsko ekipo

Vseh pet se je v primeru, da prevzamejo predsedniški položaj v Evropski komisiji, zavezalo k spolno uravnoteženi komisarski ekipi. Podprli so tudi idejo švedske zunanje ministrice Margot Wallstrom, da naj vsaka članica predlaga dva komisarska kandidata – žensko in moškega. Timmermans in Eickhout sta kandidatkam obljubila dobre portfelje.

Na vprašanje, kako bi izboljšali komuniciranje z mladimi, je Tomićeva predlagala uvedbo lestvice lažnih novic, s čimer se Eichout ni strinjal, češ da kdo bo pa sodil o takšni lestvici. Timmermansov odgovor na to vprašanje je – izobraževanje. Zahradil verjame v zmožnost mladih, da sami presojajo, Verhofstadt pa, da je potrebne več konkurence, da bodo ljudje lahko izbirali.

Timmermans za spravo med Evropo in Afriko

Na sklepno vprašanje, kaj je njihova najdrznejša ideja za Evropo, je Eickhout odgovoril, da bi izkoreninjenje revščine in trajnostne cilje postavil na prvo mesto. Tomićeva bi prepovedala na evropskem trgu vse, kar je proizvod suženjstva, otroškega dela ali uničevanja okolja. Verhofstadt želi resnično evropsko migracijsko politiko, Zahradil pa ohlapnejšo in prožnejšo Evropo več hitrosti in valut, ki ne bo pokroviteljska in pridigarska. Timmermans poziva k spravi med Evropo in Afriko, k sprejetju Afrike kot sestrske celine.

Naslednja razprava bo v četrtek v Firencah, ključno soočenje pa bo 15. maja v Bruslju.