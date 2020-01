Charles Michel in Andrej Plenković sta poudarila, da bo Evropska komisija poskušala posodobiti metode pristopnih pogajanj, da bi se lahko nadaljevali pogovori s Severno Makedonijo in Albanijo. Foto: EPA

Hrvaški premier Andrej Plenković je opoldne v središču Zagreba sprejel Charlesa Michela, s katerim sta razpravljala o brexitu, hrvaškem vstopanju v schengen in evrsko območje, dogajanju na Bližnjem vzhodu, večletnem evropskem proračunu in širitvi Evropske unije, poroča HRT.

Plenković se je na srečanju zavzel za nadaljevanje pristopnih pogajanj Severne Makedonije in Albanije. Po srečanju je poudaril, da bodo v prihodnjih tednih potekale pomembne politične priprave na posodobitev širitvenega procesa. Oktobra lani je Francija preprečola začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo, zeleni luči za Albanijo pa sta nasprotovali še Nizozemska in Danska.

EU bo v prihodnjih tednih poskušal pripraviti posodobitev širitvenega procesa, ki bi pred majskim vrhom EU-ja in Zahodnega Balkana omogočila zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, sta poudarila Plenković in Michel.

Plenković želi sprostitev blokade še pred majskim vrhom

6. in 7. maja bo v Zagrebu vrh EU-ja in Zahodnega Balkana. Hrvaška želi, da zagrebški vrh nakaže dinamiko širitve v naslednjem desetletju in da se še predtem doseže dogovor o deblokadi začetka pridružitvenega procesa Severne Makedonije in Albanije.

Plenković bo o tem v petek v Zagrebu govoril tudi s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, prihodnji teden v okviru plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu, v četrtek pa tudi z nemško kanclerko Angelo Merkel v Berlinu.

Komisija pripravlja novo metodologijo pogajanj

Plenković po srečanju z Macronom vidi možnosti za sprostitev pristopnih pogajanj, ki jih je ustavila Francija. Foto: EPA

Hrvaški premier po nedavnem srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v Parizu vidi možnosti za spremembo francoskega stališča. Komisar za širitev Oliver Varhelyi namreč pripravlja besedilo o spremembah v metodologiji pogajanj, za kar si prizadevajo Francozi. Evropska komisija bo nove predloge širitvene metodologije predvidoma predstavila 29. januarja.

Hrvaški premier je v sredo v pogovoru z bruseljskimi dopisniki v Zagrebu poudaril, da države Zahodnega Balkana nimajo druge alternative, kot da se pridružijo Uniji, ko bodo na to pripravljene.

Glede proračunskih pogajanj nista Plenković in Michel povedala ničesar novega. Michel še noče povedati, kdaj oziroma ali bo sklical izredni proračunski vrh. Neuradno se sicer kot možen datum vrha omenja 21. februar.

Glede brexita v EU-ju pričakujejo, da bo Združeno kraljestvo do konca meseca dejansko izstopilo iz Unije in da se bodo kmalu zatem začela pogajanja o prihodnjih odnosih. Opozarjajo, da je časa malo, saj bo za dosego novega sporazuma na voljo le enajst mesecev. Plenković in Michel sta ob tem poudarila pomen enotnosti sedemindvajseterice.

Sklad za brezogljično družbo in minimalna plača v EU-ju

Hrvaška med osrednjimi temami navaja tudi konferenco o prihodnosti Evrope. Komisija bo koncept konference predstavila prihodnji torek, ko se pričakuje tudi predlog za vzpostavitev sklada za pravičen prehod v brezogljično družbo in pobudo za zagotovitev poštene minimalne plače v celotnem EU-ju.