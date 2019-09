Hrvaški premier Andrej Plenković upa, da bo Hrvaška čim prej vstopila v brezmejno območje schengena. Foto: Reuters

"Ne morejo nas blokirati v nedogled, smo članica (EU-ja), imamo mehanizme, zadostne, samo to bom rekel," je dejal hrvaški premier Andrej Plenković po poročanju portala Index na vprašanja novinarjev v Bruslju, ali lahko Slovenija na dolgi rok zaustavi vstop Hrvaške v schengensko območje.

Plenković se je v Bruslju pogovarjal z več visokimi uradniki, med drugim tudi s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem in odhajajočim predsednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerjem, ki naj bi mu zagotovil, da bo Hrvaška že prihodnji mesec dobila pozitivno oceno za izpolnitev meril za vstop v schengensko območje, o čemer bo potekala še razprava v Evropskem svetu.

Hrvaška, ki je članica Evropske unije že šest let, trenutno predseduje Evropskemu svetu. Plenković je ob tem dodal, da ni realno pričakovati dokončne odločitve v času hrvaškega predsedovanja Svetu EU-ja v prvi polovici prihodnje leto. "V času našega predsedovanja ne pričakujem nikakršne odločitve ... Menimo, da smo izpolnili merila, zdaj bo potekala politična razprava, vendar pa ne v času našega predsedovanja. Merila za vstop v schengen so objektivna, mi smo jih izpolnili, če bodo kakšna politična vprašanja, jih bodo reševali na Svetu," je še dejal po poročanju Indexa.

Šarec: Politično lahko deluje tudi Slovenija

Slovenski premier Marjan Šarec je namreč v četrtek dejal, da bo Slovenija, če bo ob hrvaškem vstopu v schengen Bruselj deloval politično, "politično delovala tudi Slovenija".

"Odkar se udeležujem zasedanj Evropskega sveta, me nobena stvar ne preseneti več. Če bo Evropska komisija delovala politično, če bo zaobšla strokovno oceno, potem bo tudi Slovenija seveda ravnala politično." Ob tem je opozoril, da Hrvaška do zdaj nima rešenega tako rekoč nobenega mejnega vprašanja z nobeno državo.

Na vprašanje, ali bo Slovenija vložila veto, Šarec sicer ni odgovoril naravnost. "Slovenija bo ravnala tako, kot se bo v tistem trenutku pokazalo, da je prav in v interesu Slovenije, pa ne samo Slovenije, ampak predvsem v interesu vladavine prava," je odgovoril.

Romunija in Bolgarija čakata na soglasje več kot osem let

Končno odločitev o tem, ali lahko neka država vstopi v schengen, sicer sprejmejo članice EU-ja s soglasjem. Romunija in Bolgarija na primer na ta korak čakata že več kot osem let. Njun vstop je bil sprva predviden marca 2011, vendar sta tedaj Nemčija in Francija temu odločno nasprotovali, češ da morata državi prej pokazati zadosten napredek v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu.