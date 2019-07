Salvini in Poklukar sta izrazila pripravljenost za pomoč Hrvaški, če bi ta ocenila, da jo potrebuje, je sporočilo notranje ministrstvo. Foto: EPA

Poklukarjevo srečanje s Salvinijem je bilo predvideno za četrtek, vendar sta se sestala že v sredo ob robu neformalne večerje notranjih ministrov EU v Helsinkih. Salvini je že v sredo zvečer na Facebooku objavil zapis, da je pravkar končal srečanje s slovenskim kolegom ter da se strinjata glede nadzora na mejah in krepitve sodelovanja med državama.

S slovenskega notranjega ministrstva so poleg omenjenega še sporočili, da je Poklukar na srečanju omenil tudi morebitno napotitev agencije Frontex na mejo z Bosno in Hercegovino in Salvinija po navedbah MNZ-ja tudi opozoril, da je italijansko napovedovanje zapiranja meje nepotrebno, saj razmere na mejah tega ne opravičujejo, vsakršno zaostrovanje režima pa bi pomenilo močan poseg v vsakodnevno življenje ljudi ob meji, kar je treba presojati tudi v duhu zgodovinskih okoliščin.

Poleg tega je Poklukar italijanskemu kolegu še zagotovil, da Slovenija učinkovito varuje zunanjo schengensko mejo, in mu predstavil ukrepe, ki jih policija izvaja v ta namen. Seznanil ga je tudi z relevantnimi statistikami in opozoril na razmere v regiji Zahodnega Balkana.

Ministra sta se dogovorila, da se bosta v kratkem ponovno srečala in nadaljevala razpravo o možnih rešitvah za migracijsko situacijo v regiji in širše ter sodelovanju na področju notranjih zadev med državama, so še sporočili z MNZ-ja.