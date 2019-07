Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar meni, da sodelovanje z Italijo pomeni večjo varnost. Foto: DZ/Matija Sušnik

Poslanec NSi-ja Jernej Vrtovec je ob predstavitvi sklica dejal, da je vzpostavitev mešanih slovensko-italijanskih patrulj napaka, ki bo imela dolgoročne posledice. Slovenija je dala Italiji tako povod, da razmišlja o drugih ostrejših ukrepih, kot je postavitev ograje na izpostavljenih območjih, je dejal. "Italija je suverena, lahko gradi, ampak to ni v evropskem duhu. Slovenija mora Italiji poslati jasno sporočilo, da bi tovrstni nadzor pomenil veliko poslabšanje življenja ljudi ob meji," je dodal.

Skrbi pred ponovno vzpostavitvijo nadzora meje oz. postavitvijo ograje med Italijo in Slovenijo, s katero grozi italijanski notranji minister Matteo Salvini, sta izrazila tudi župana občin Nova Gorica in Renče - Vogrsko, Klemen Miklavič in Tarik Žigon. Patrulje ne vzpostavljajo mejnega nadzora, je zagotovil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Delujejo na zeleni meji in večina državljanov obeh držav jih niti ne bo opazila, je pojasnil. "Mešane patrulje dajejo signal, da se učinkovito varuje meje in zmanjšuje privlačnost migracijskih poti proti Zahodu," je dodal.

Tatjana Bobnar: Mešane patrulje ne izvajajo mejnih pregledov

Tudi generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je zagotovila, da mešane patrulje ne izvajajo mejne kontrole. Kot je še pojasnil minister, sodelovanje dveh policij pomeni večjo varnost. Slovenija sicer sodeluje s policijami vseh sosednjih držav in še vedno izvaja mešane patrulje s Hrvaško in Madžarsko. Podobno ima tudi Italija mešane patrulje s svojimi drugimi sosedami, takšno sodelovanje pa je predlagala tudi Sloveniji konec aprila letos, je dodal. Da je pobudo za mešane patrulje dala Italija, je potrdila tudi Bobnarjeva.

Poslanka LMŠja Tina Heferle je ocenila mešane patrulje kot učinkovit način varovanja, ki lahko prepreči morebitno postavitev ovir na meji. Poslanec SMC-ja Gregor Perič pa je opozoril, da bi lahko Salvini našel tudi drug razlog za postavitev ograje, ne nujno morebitno neuspešnost patrulj. Mešanim patruljam ni naklonjena niti poslanka Maša Kociper iz koalicijskega SAB-a.

V razpravi sta se sicer tako Vrtovec kot poslanec SDS-a Branko Grims strinjala, češ zakaj se ustavlja migrante, ki želijo v Italijo, saj da to ni v interesu Slovenije.

Vrtovec: Slovenija ne obvladuje razmer

Vrtovec je še opozoril, da je Slovenija s pobudo mešanih policijskih patruljše priznala, da ne obvladuje razmer na svoji južni meji s Hrvaško. Po prepričanju NSi-ja bi morali okrepiti varovanje schengenske meje in tako mešane patrulje ne bi bile potrebne. S tem so se strinjali tudi v opozicijskih SDS-u in SNS-ju, čeprav zagovarjajo različne načine varovanja južne meje.

Minister Poklukar je zagotovil, da Slovenija učinkovito varuje schengensko mejo. To potrjujejo oceni Frontexa in Europola ter podatek, da je Italija letos Sloveniji vrnila 169 migrantov, je dodal.

Skupaj z Bobnarjevo sta pojasnila, da varujejo mejo med drugim z različnimi policijskimi enotami ob podpori vojakov, brezpilotniki, helikopterji, naročili pa so tudi dodatne panelne ograje in pričakujejo dodatna proračunska sredstva.

Poslanci niso podprli predlaganih sklepov

Na seji poslanci sicer niso podprli nobenega od predlogov sklepov NSi-ja, v katerih so nameravali vlado pozvati, naj sprejme vse ukrepe za učinkovito varovanje meje s Hrvaško in naj začne postopek priprave sprememb za zaostritev azilne zakonodaje.

Na meji med Italijo in Slovenijo so 1. julija začele delovati štiri mešane policijske patrulje, ki bodo tri mesece v enotnem varnostnem prostoru v nočnih urah nadzorovale mejo, čezmejno kriminaliteto in nezakonite prehode čez mejo.