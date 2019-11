Sencovu je nagrado izročil predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Foto: Reuters

Sencov je v Strasborugu je dejal, da je to nagrada za vse ukrajinske politične zapornike, ki so bili ali so še v ruskih zaporih. Poudaril je, da nagrado sprejema tudi kot nagrado vsem aktivistom in borcem za neodvisnost Ukrajine in dodal, da ne zaupa ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Pozval je tudi vse evropske poslance, da mu tudi oni ne zaupajo. Dodal je, da Putin Ukrajino hoče na kolenih, hoče vladati s svojimi metodami. "A mi se bomo borili do konca," je zagotovil in dodal, da gre za vprašanje preživetja naroda.

"Zakaj bi kdor koli plačal ceno za svojo svobodo?" se je ob podelitvi nagrade Sencovu vprašal predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Spomnil je, da so Sencova izpustili iz zapora, da pa so številni drugi po svetu, med njimi tudi dobitniki nagrade saharov, še vedno zaprti. Sassoli je poudaril še, da demokracija ne more živeti brez živahne civilne družbe, zato se moramo truditi, da jo zaščitimo.

Septembra so ga med izmenjavo zapornikov izpustili iz zapora

Oleg Sencov, 43-letni oče dveh otrok, je bil leta 2015 obsojen zaradi "načrtovanja terorističnih napadov" na Krimu. Obsodili so ga, ker je nasprotoval temu, da si je Rusija nezakonito prisilno priključila del njegove domovine Ukrajine, s čimer je po njegovem mnenju brezobzirno prekršila mednarodno pravo ter tudi lastne mednarodne in dvostranske zaveze.

Obsodba je postala odmeven simbol usode približno 70 ukrajinskih državljanov, ki so jih ruske okupacijske sile na Krimskem polotoku po priključitvi nezakonito aretirale in obsodile na dolge zaporne kazni. Lani je več mesecev gladovno stavkal. 7. septembra so ga v okviru izmenjave zapornikov med Rusijo in Ukrajino izpustili iz zapora.

Evropski parlament nagrado saharov vsako leto podeli posameznikom ali organizacijam, ki so se posebej odlikovali v svojem zavzemanju za človekove pravice in svobodo govora. Dobitnik letošnje nagrade saharov, ki jo bodo podelili decembra, je zaprti borec za pravice Ujgurov Ilham Tohti.