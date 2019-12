Nekdanji katalonski podpredsednik Oriol Junqueras bi moral dobiti dovoljenje za prevzem poslanskega mandata, je razsodilo sodišče Evropske unije. Foto: Reuters

Junqueras je parlamentarno imuniteto pridobil ob razglasitvi izidov volitev v Evropski parlament 26. maja, je razsodilo sodišče EU-ja v Strasbourgu.

Katalonec po izvolitvi ni zaprisegel na mesto poslanca, saj je bil v tem času v španskem priporu zaradi sojenja glede svoje vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije.

Špansko sodišče mu je pet mesecev kasneje zaradi vstajništva in zlorabe sredstev dosodilo 13 let zapora, največ med vsemi katalonskimi voditelji.

Sodišče Evropske unije s sedežem v Strasbourgu je zdaj razsodilo, da imuniteta za potovanje, ki jo imajo evropski poslanci, predvideva ukinitev začasnega pridržanja. Pridržanje je bilo namreč uvedeno še pred razglasitvijo izvolitve za evropskega poslanca in pred obsodbo, tako da bi Junquerasu moralo biti omogočeno potovati na ustanovno sejo Evropskega parlamenta.

Če pristojno sodišče meni, da bi morala oseba ostati pridržana, mora čim prej zaprositi Evropski parlament, naj ji odvzame imuniteto, česar pa špansko sodišče ni storilo. Špansko sodišče je julija Sodišče EU v Luksemburgu zaprosilo za mnenje, ali Junqueras uživa poslansko imuniteto, čeprav ni prisegel kot evropski poslanec.

Pravobranilec: Junquerasu sodili, še preden se je izrekel Evropski parlament

Katalonskemu predsedniku prepoved opravljanja funkcije Sodišče v Barceloni je danes presodilo, da katalonski predsednik Quim Torra 18 mesecev ne sme opravljati javne funkcije, ker med predvolilno kampanjo pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami v Španiji ni poskrbel za odstranitev simbolov v podporo katalonski neodvisnosti z javnih zgradb. Sodba sicer še ni pravnomočna.

Sodišče EU-ja je z današnjo razsodbo pritrdilo mnenju generalnega pravobranilca Macieja Szpunarja, ki je sredi novembra sporočil, da Junquerasu imuniteta pripada, dokler mu je Evropski parlament ne odvzame. Dodal je, da so nekdanjemu katalonskemu podpredsedniku sodili in ga obsodili, še preden se je Evropski parlament lahko izrekel o njegovi imuniteti.

Junqueras je bil na majskih volitvah izvoljen za evropskega poslanca, kar je uradno potrdila tudi španska volilna komisija. V času evropskih volitev je bil v priporu, kjer je čakal na sodbo španskega vrhovnega sodišča in ni smel zapustiti pripora, da bi na ustanovni seji julija prisegel kot evropski poslanec, tako da v skladu s špansko ustavo ni mogel prevzeti mandata. Zato je njegov poslanski položaj španska volilna komisija razglasila za praznega.

Junqueras zahteva svobodo za vse katalonske voditelje

Junqueras je po razsodbi zahteval svobodo tako zanj kot za osem soobsojenih katalonskih voditeljev. "Pravica je prišla iz Evrope. Naše pravice in pravice dveh milijonov državljanov, ki so glasovali za nas, so bile kršene. Izničite obsodbo in osvobodite vse," je tvitnil.

Na Sodišču EU-ja so za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnili, da odločitev o imuniteti "velja za vse evropske poslance, torej tudi za nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta in nekdanjega katalonskega ministra Antonia Comina". Tudi onadva sta bila izvoljena v Evropski parlament, a nista mogla prevzeti mandatov, ker sta se po poskusu odcepitve Katalonije od Španije zatekla v Belgijo.

Puigdemont se je na odločitev sodišča že odzval na Twitterju, kjer je pozval k takojšnji osvoboditvi Junquerasa. "Sodišče zagovarja enake kriterije, kot smo jih branili pred Evropskim parlamentom in španskimi organi, ki so poskušali spremeniti delovanje evropske demokracije," je zapisal.