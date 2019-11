Protestniki španskemu kralju: "Barcelona bo nočna mora Filipa VI."

Španski kralj Filip VI. pozval k ustavitvi nasilja

To je bil prvi obisk španskega monarha v Barceloni, od kar je špansko vrhovno sodišče sredi oktobra nekdanjim katalonskim voditeljem dosodilo od devet do 13 let zapora zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije. Obsodbe so sprožile množične nasilne proteste, v katerih je bilo poškodovanih več sto ljudi. Foto: Reuters

Protestniki v Barceloni so obisk španskega kralja Filipa VI. in njegovo družino sprejeli z velikim neodobravanjem: sredi ceste so zanetili ogenj, v katerem so žgali njegove fotografije in vzklikali: "Katalonija nima kralja!".