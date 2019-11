Evropska unija in Kitajska sta prejšnji teden končali pogajanja o dvostranskem sporazumu, ki bo zaščitil 100 evropskih geografskih označb za prehranske izdelke na Kitajskem in 100 kitajskih geografskih prehranskih oznak v EU-ju pred ponaredki in drugimi zlorabami prehranskih izdelkov in pijač, kot so žganja, vina ali piva.

Na seznamu zaščitenih imen na Kitajskem bodo tudi vina z oznako Vipavska dolina. Foto: MMC RTV SLO

Kitajska je, kot je ob tem objavila Evropska komisija, drugi največji izvozni trg agroživilskih proizvodov EU-ja, za ZDA. Vrednost izvoza je v dvanajstmesečnem obdobju od septembra 2018 do avgusta 2019 znašala 12,8 milijarde evrov. Evropskih proizvodi z zaščiteno geografsko označbo pa predstavljajo 9 odstotkov te vrednosti.

Kaj bo zaščitil EU in kaj Kitajska?

Na evropskem seznamu geografskih označb, ki se bodo zaščitile na Kitajskem, so denimo francoska vina, kot je šampanjec, bordojec in beaujolais. Med italijanskimi živili, ki bodo zaščiteni na Kitajskem, so balzamični kis iz Modene, bivolja mocarela iz Kampanje, parmezan, gorgonzola, grana padano, parmski in furlanski pršut (San Daniele) … Španci so zaščitili nekatera vina, denimo iz Rioje in peneče vino cava, Grki ouzo, feta sir in kamata olive. Na seznamu 100 evropskih živil so še češko pivo iz Čeških Budejovic, žateški hmelj, škotski in irski viski, švedska, finska, poljska in litovska vodka, münchensko in bavarsko pivo, madžarski tokaj ter tudi avstrijsko štajersko bučno olje.

Kitajska pa na drugi strani želi zaščito pixianske bobove paste, anjinskega belega čaja, panjinskega riža in anqiujskega ingverja na področju EU-ja.

Zaščitena oznaka Vipavska dolina

Na seznamu stoterice evropskih proizvodov je zgolj en sam geografsko zaščiten slovenski proizvod, in sicer vina z oznako Vipavska dolina.

Zakaj se je Slovenija odločila ravno za zaščito vipavskih vin? "Pogajanja glede nabora zaščitenih proizvodov so potekala že v obdobju 2014/2015. V tem obdobju je omenjen slovenski proizvod izkazoval pomembnejši izvozni potencial. Skladno s tem je bil uvrščen na seznam 100 zaščitenih proizvodov," pojasnjujejo na ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo (MKGP) in dodajajo, da se bo na seznamu zaščitenih geografskih proizvodov morda znašel še kakšen slovenskih proizvod.

"Pogajanja med EU-jem in Kitajsko so se v naslednjih letih nadaljevala in države članice, med njimi tudi Slovenija, so predlagale dodatne proizvode za zaščito. Med EU-jem in Kitajsko je bilo tako dogovorjeno, da se takoj ob uveljavitvi zaščiti prej omenjenih 100 evropskih geografskih označb na Kitajskem in 100 kitajskih geografskih označb v EU-ju. Štiri leta po začetku veljavnosti sporazuma bo vsaka stran v sporazum dodala po 175 imen novih geografskih označb. Med navedenimi 175 dodatnimi proizvodi z geografsko označbo je tudi nekaj dodatnih slovenskih proizvodov. V tej fazi besedilo sporazuma še ni javno in zato podrobnosti o pogajanjih ne moremo navesti," navajajo na kmetijskem ministrstvu.

Po podatkih Evropske komisije je v EU-ju trenutno zaščitenih že več kot 3.300 evropskih kmetijskih proizvodov, ki nosijo zaščiteno geografsko označbo (ZGO) ali zaščiteno označbo porekla (ZOP). Poleg tega je zaščitenih tudi okoli 1.250 neevropskih imen, predvsem na podlagi dvostranskih sporazumov.