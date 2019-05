V Adrii Airways so zaskrbljeni tudi zaradi napovedi za letošnje poletje. Foto: BoBo

"Z operativnega stališča je pred nami izredno zahtevno obdobje, saj se bomo vsi evropski letalski prevozniki znova spoprijemali s številnimi izzivi. V dnevnih operacijah že čutimo prve posledice omejitev zračnega prostora nad Evropo, tega bo predvsem v poletnih mesecih še bistveno več. Zamude so neizogibne in tako kot prevozniki se morajo tudi potniki na to pripraviti že danes," je v sporočilu za javnost poudaril direktor sektorja Operativa v družbi Adria Airways Tadej Notersberg.

Pojasnil je, da gre za zamude, na katere kot prevoznik težko vplivajo in se jim ne morejo izogniti. Kar se tiče pomanjkanja posadk, s čimer so se spopadali lani, pa je letos stanje boljše. "Že lani smo močno okrepili zaposlovanje in usposabljanje članov posadk, kar nadaljujemo tudi v letošnjem letu. Pričakujem, da bomo okoliščine, na katere imamo neposreden vpliv, obvladovali, saj smo se nanje dobro pripravili," je zagotovil.

Napovedi za letošnje poletje po podatkih Eurocontrola sicer niso spodbudne. Pričakuje se, da se bodo zamude, katerih vzrok je zasičenost zračnega prometa, v letošnjem poletju še povečale oziroma znova podvojile, kar pomeni še več zamujenih poletov kot v pretekli sezoni.

Pretekli mesec je Evropska komisija sprejela priporočila letalskih strokovnjakov o prihodnosti upravljanja zračnega prometa v Evropi v povezavi z izzivom preobremenjenosti zračnega prostora. Število potnikov namreč iz leta v leto narašča, rast pa presega trenutne zmogčjivosti v letalski infrastrukturi.

Preobremenjenost razlog za večino odpovedi

Lani je evropski letalski prostor dosegel 3,8-odstotno rast prometa v primerjavi z letom 2017. Izvedenih je bilo več kot 11 milijonov poletov, povprečne zamude na posamezni polet pa so se v primerjavi z letom pred tem podvojile. Letalsko omrežje je skupno ustvarilo kar 19,1 milijona minut zamud. Povprečna zamuda na let je znašala 1,73 minute, povprečen čas zamude na zamujen polet pa je bil 19 minut.

Več kot 60 odstotkov lanskih zamud je mogoče pripisati preobremenjenosti zračnega prometa in pomanjkanju kadra, več kot 25 odstotkov vremenskim razmeram, 14 odstotkom pa stavkam kontrolorjev. Po napovedih družbe Eurocontrol naj bi do leta 2040 letalski promet zaznal kar 53-odstotno rast poletov. Zaradi omejenosti letaliških kapacitet ne bo mogoče opraviti kar 1,5 milijona letov, povprečna zamuda na let pa naj bi znašala 20 minut, so še sporočil iz Adrie Airways.