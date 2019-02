Ukrajinski MHP je prejel soglasje AVK-ja za prevzem Perutnine Ptuj. Foto: BoBo

Agencija za varstvo konkurence je ukrajinskemu holdingu MHP izdala soglasje za prevzem Perutnine Ptuj, je Slovenska industrija jekla objavila na spletni strani Ljubljanske borze. S tem ni več ovir za dokončno prodajo skoraj 91-odstotnega deleža ptujske družbe, za katero je skupina SIJ z ukrajinskim holdingom pogodbo podpisala že novembra lani. Že pred tem so soglasje za prevzem izdali drugi pristojni organi za varstvo konkurence v Avstriji, Srbiji, Makedoniji in Romuniji.

Glede na izdano dovoljenje bodo v Perutnini Ptuj 21. februarja vendarle lahko izvedli večkrat preloženo izredno skupščino, na kateri bodo menjali člane nadzornega sveta. Dosedanji predstavniki kapitala, Andrej Zubitski, Polona Marinko, Evgenija Zvereva, Dagmar Planko in Helena Ploj Lajovic, bodo v nadzornem svetu dali prostor izvršni direktorici in glavni finančni direktorici MHP Holdinga Viktoriji Kapeljušini ter Maksimu Pisarevu, Laroslavu Mihajlovskemu, Vitaliju Adamčuku in Urošu Iliću.

Lastniki so si izplačali devet milijonov dobička

V ptujski skupini za zdaj odločitve varuha konkurence ne komentirajo, predsednik uprave Tibor Šimonka pa je pred kratkim za Večer dejal, da jo pričakuje čim prej, saj bodo s tem dobili strateškega lastnika iz panoge. Hkrati je poudaril, da dolgotrajni postopki zanje niso dobri v več pogledih. Še pred prevzemom so si aktualni lastniki Perutnine decembra v skladu s sklepom izredne skupščine izplačali devet milijonov evrov od ustvarjenega bilančnega dobička oziroma 0,84 evra na delnico, kar je skoraj petkrat toliko, kot so si nameravali s prvotnim sklepom z avgustovske redne skupščine.

Ukrajinski vlagatelji so ob sklenitvi dogovora s SIJ-em, ki je v lasti ruskega kapitala, napovedali, da nameravajo v proizvodno bazo v prihodnjih od štirih do petih letih vložiti okoli 200 milijonov evrov, s čimer želijo okrepiti obstoječi vertikalno integrirani poslovni model družbe in vlagati v razvoj in tehnologijo kot tudi v njene blagovne znamke. O napovedanih vlaganjih je novembra na Ptuju spregovoril tudi neizvršni direktor ukrajinskega holdinga John Rich, ki je dejal, da so ta ključnega pomena za uresničitev strateškega poslovnega načrta za Perutnino. Novi lastniki namreč predvidevajo nadaljnji razvoj tako obstoječih izdelkov in močnih blagovnih znamk kot rasti prodaje v Sloveniji ter širši regiji.

V javnosti so bila mnenja glede prevzema Perutnine ukrajinskega kapitala mešana, na njihove domnevno sporne prakse na trgu EU-ja pa je opozarjal predvsem konkurent, francoski LDC, ki je bil prav tako interesent za nakup. Slovensko vlado je opozarjal, da je pri odločitvi glede prevzema treba imeti pred sabo zaščito potrošnikov, kmetov in zaposlenih ter konkurence.