Največ je k aprilski inflaciji prispevala dražja energija. Foto: Reuters

Cene energije so se po oceni evropskega statističnega urada (Eurostat) aprila zvišale za 5,4 odstotka. Dražji energiji so sledile višje cene storitev (+1,9 odstotka), hrane, alkohola in tobaka (+1,5 odstotka) ter neenergetskih industrijskih dobrin (+0,2 odstotka), je danes sporočil Eurostat. Natančnejše podatke bo objavil 17. maja.

Območje z evrom je imelo marca 1,4-odstotno rast cen življenjskih potrebščin. Tudi takrat se je najbolj podražila energija, in sicer za 5,3 odstotka. Hrana, alkohol in tobak so se marca v povprečju podražili za 1,8 odstotka, cene storitev so imele 1,1-odstotno rast, neenergetske industrijske dobrine pa so se podražile za 0,1 odstotka.

V celotnem EU-ju je bila marca letna inflacija 1,6-odstotna, kar je enako kot februarja. Ocene za april še ni.

Slovenija je imela aprila na letni ravni po izračunih slovenskega statističnega urada 1,7-odstotno inflacijo, k njej pa so največ prispevale višje cene blaga in storitev iz skupine električna energija, plin in druga goriva, še posebej toplotna energija, ki se je podražila za 18,3 odstotka. Počitniški paketi so se v letu dni podražili za 6,8 odstotka, oskrba z vodo in razne storitve v povezavi s stanovanjem pa za 5,1 odstotka.