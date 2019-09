Pošta Slovenije prevzema koprsko logistično podjetje Intereuropa. Foto: BoBo

Agencija za varstvo konkurence "koncentraciji pridobitve kontrole podjetja Pošta Slovenije nad podjetjem Intereuropa ne nasprotuje". "Koncentracija je skladna s pravili konkurence," je agencija zapisala v odločbi, objavljeni na spletni strani AVK-ja.

Pošta Slovenije je 10. maja s konzorcijem bank – SID banka, NLB, Gorenjska banka, Nova KBM, SKB banka in banka Intesa Sanpaolo – sklenila pogodbo o prodaji 72,13 odstotka delnic Intereurope. Odločba AVK je bila eden od odložnih pogojev za zaključek posla.

V Pošti so maja napovedali, da bodo po koncu nakupa večinskega deleža v zakonsko predpisanih rokih objavili prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic Intereurope, ki kotirajo na Ljubljanski borzi.

"Pošta Slovenije bo nadaljevala dejavnosti, ki so potrebne za zaključek transakcije," so za časopis Finance povedali v družbi.

Je kupnina znašala 40 milijonov evrov?

Koliko bo znašala kupnina, ne razkrivajo. Po neuradnih informacijah Financ naj bi znašala 40 milijonov evrov, Pošta pa naj bi prevzela tudi približno 60 milijonov evrov dolga Intereurope.

Na začetku julija so vsi štirje predstavniki kapitala v nadzornem svetu Intereurope – Vojko Čok, Rok Rapet, Matija Vojsk in Jože Golobič – upravo družbe obvestili o nepreklicnem odstopu s funkcije člana nadzornega sveta družbe z dnem prve skupščine delničarjev družbe, ki bo zasedala po prenosu večinskega deleža delnic Intereurope na Pošto Slovenije.