Agencija za varstvo konkurence je v drugem postopku isti družbi (United Group) izdajanje omenjenih TV-programov tudi prepovedala. Foto: BoBo

Agencija za varstvo konkurence je že nekajkrat prekrižala načrte propulzivni medijski družbi United Group, ki v jugovzhodni Evropi pospešeno kupuje TV-programe in telekomunikacije ter je v lasti londonske investicijske družbe BC Partners, ameriške družbe KKR in Srba Dušana Šolaka.

Najprej je United Group zaman poskušal kupiti Proplus, ki med drugim izdaja POP TV in Kanal A, lani jeseni pa mu je Agencija za varstvo konkurence, ki jo vodi Andrej Matvoz, prepovedala pridobitev TV-programov Sport Klub oziroma njihovo izdajanje na slovenskem ozemlju. United Group je 13 programov iz sheme Sport Klub kupil poleti 2012 in jih nekaj časa ekskluzivno ponujal prek operaterja Telemach, ki je prav tako v njegovi lasti. Drugim operaterjem je dostop cenovno onemogočal. Še več, ko je omenjene programe kupil, jih ni pravočasno priglasil Agenciji za varstvo konkurence, to je storil več kot leto prepozno, zato mu je AVK v prekrškovnem postopku naložil plačilo globe v višini 3,7 milijona evrov.

Glede na letne prihodke družbe United Group, ki znašajo 670 milijonov evrov, globa ni visoka. Prav tako pa še ni pravnomočna. United Group je namreč napovedal vložitev zahteve za sodno varstvo. Ker programov Sport Klub še ni prodal, je vprašanje, kdo bo zmagal v sodnih bitkah in ali bo AVK s postopki vztrajal do konca.