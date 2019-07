AVK je presojal ekonomske kriterije vplivov združitve dejavnosti časopisnega založništva Večer in Dnevnik ter spletnih strani vecer.com in dnevnik.si na konkurenco na opredeljenih upoštevanih trgih. Foto: BoBo

Združitev sta agenciji priglasili podjetji 2HT invest (nekdanja Večer Skupina) in Dnevnik, v zadnjem letu pa je bila večkrat dopolnjena. Med drugim z obvestilom o prodaji treh odvisnih podjetij podjetja 2HT invest, in sicer podjetja Podjetje za informiranje, podjetja Večer revije in podjetja Tretje revije, izdajanje revij, trgovina in storitve.

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je presojala izključno ekonomske kriterije vplivov združitve dejavnosti časopisnega založništva Večer in Dnevnik ter spletnih strani vecer.com in dnevnik.si na konkurenco na opredeljenih upoštevanih trgih. Kot so poudarili, je za presojo vidikov pluralnosti medijev pristojno ministrstvo za kulturo.

Vabljeni k poslušanju današnjega Studia ob sedemnajstih na 1. programu Radia Slovenija. Razloge in cilje združevanja, pa tudi bojazni in pomisleke, bodo podrobneje pojasnili in komentirali predsednik uprave Dnevnika Bojan Petan, direktor in solastnik Večera Uroš Hakl, doktor Marko Milosavljevič, predsednica Društva novinarjev Slovenije in novinarka Večera Petra Lesjak Tušek, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije Luka Lukič in novinar Dnevnika Igor Dernovšek.

Pri presoji je AVK analiziral več trgov, in sicer trg izdajanja tiskanih publikacij, trg izdajanja spletnih publikacij, trg prodaje oglasnega prostora v tiskanih publikacijah in trg spletnega oglaševanja. Kot izhaja iz odločbe, AVK šteje dnevni tiskani časopis Večer kot regionalni časopis splošno informativne vsebine, medtem ko časopis Dnevnik šteje kot nacionalni časopis splošno informativne vsebine.

Regionalni časopisi si po mnenju AVK-ja medsebojno ne konkurirajo, lahko pa so regionalni dnevni časopisi splošno informativne vsebine konkurenca nacionalnemu časopisu splošno informativne vsebine na območju svoje regije in njej sosednjih regijah.

V koncentraciji udeležena podjetja s povezanimi podjetji pri dejavnosti izdajanja tiskanih dnevnih publikacij s splošno informativno vsebino tako po oceni agencije niso prisotna na istih upoštevnih trgih, kar pomeni, da pri združitvi omenjenih medijev ne bo horizontalnih prekrivanj in s tem negativnih učinkov na teh opredeljenih upoštevnih proizvodnih trgih.

Zanemarljiv tržni delež na trgu elektronskega oglaševanja

Prav tako je AVK ugotovil, da sama obiskanost elektronskih publikacij izdajateljem neposredno ne prinaša prihodkov, na podlagi katerih bi AVK lahko ugotavljal tržno strukturo zadevnega trga in presojal učinke združitve na tem trgu, jih pa ustvarja posredno v povezavi z oglaševanjem. Ugotovil je, da oglaševalske agencije sredstva svojih naročnikov za oglaševanje usmerjajo na podlagi oglaševalskih strategij, izbor medijev za oglaševanje pa je odvisen od več dejavnikov. Po pomembnosti so to naklada oziroma doseg in ciljno občinstvo, sledita cena oglaševanja in vsebina medija.

Cena v primeru oglaševanja ni edini parameter, ki določa konkurenčnost, in s tem niti ne ključni dejavnik, po katerem se presojajo protikonkurenčni učinki zadevne koncentracije, saj sta za izbiro medija pomembnejša ciljna skupina in njen doseg posameznega medija. Ob tem je agencija ugotovila, da so cenovne ugodnosti dejavnik, ki znižuje preglednost določanja cen na zadevnem upoštevnem trgu, kar otežuje možna usklajena ravnanja. Na upoštevnem trgu prodaje oglasnega prostora v elektronskih publikacijah pa združeno podjetje dosega zanemarljiv tržni delež.

Ob upoštevanju tržnega položaja pri združitvi udeleženih podjetij s povezanimi podjetji, tržne strukture, obstoječe in potencialne konkurence ter drugih dejavnikov obravnavana koncentracija ne omogoča zmanjšanja ali ne onemogoča učinkovite konkurence na katerem koli od opredeljenih upoštevnih proizvodnih in storitvenih trgov.

Tudi če udeleženci koncentracije in z njimi povezana podjetja dosegajo tržne deleže, ki bi jim omogočili vzpostavitev oziroma krepitev prevladujočega položaja in s tem ravnanje neodvisno od svojih konkurentov ali kupcev, ali usklajeno ravnanje udeležencev na opredeljenih upoštevnih trgih, AVK meni, da so taka ravnanja malo verjetna, zato je izdal odločbo o skladnosti koncentracije s pravili konkurence.

40-odstotni delež pri tiskanih medijih

Novo, združeno izdajateljsko podjetje z imenom DV mediji bo obvladovalo 40 odstotkov trga tiskanih medijev. Vodstvi obeh družb sta odločitev AVK-ja pozdravili, slišati pa je že prva opozorila pred morebitnim krčenjem medijske pluralnosti.