Avtobusi bodo začeli voziti na 15 novih neposrednih linijah med slovenskimi kraji. Foto: BoBo

Letos so pristojni zagotovili 82 dodatnih povezav, s katerimi želijo k uporabi javnega potniškega prometa privabiti tudi zaposlene, ki se dnevno vozijo na posamezni relaciji, so še dodali na ministrstvu za infrastrukturo. Prav tako bodo na liniji med Bledom, Brnikom in Ljubljano zagotovili dodatno ponudbo za turiste.

Namen je čas potovanja približati času potovanja z avtomobilom in tako spodbuditi uporabo javnega prometa, so sporočili z infrastrukturnega ministrstva.

Nove linije so praviloma neposredne in imajo registrirane postanke samo v Ljubljani. Tako imajo denimo linije iz smeri Primorske postanke na postajališčih Vič, Hajdrihova in Tivolska, da lahko potniki izstopijo blizu cilja ali prestopijo na mestni prevoz, so dodali.

Ura in 40 minut na relaciji LJ -MB

Z novimi povezavami se je skrajšal tudi čas potovanja, so izpostavili na infrastrukturnem ministrstvu. Na liniji Maribor-Ljubljana je tako predviden čas potovanja eno uro in 40 minut, med Koprom in Ljubljano eno uro 15 minut, kar je od 20 do 50 minut hitreje od predvidene vožnje avtobusa, ki ustavlja na več postajah ali postajališčih. Zaradi uvedbe novih linij se ponudba na dosedanjih linijah sicer ni spremenila, so ob tem dodali na ministrstvu.

Neimenska letna vozovnica velja 12 mesecev od meseca začetka veljavnosti. Cena letne vozovnice pa je enaka ceni osmih mesečnih vozovnic. Foto: Reuters

Spomnili so še, da so se z junijem začele prodajati nove splošne neimenske mesečne in letne enotne vozovnice. Vozovnico, ki velja na določeni relaciji, lahko potnik uporabi za prevoz z vlakom ali na vseh avtobusih medkrajevnih avtobusnih linijskih prevoznikov, ki vozijo na tej relaciji.

Neimenska mesečna in letna vozovnica

Cena vozovnice se izračuna po najkrajših registriranih linijah javnega prevoza potnikov tako, da se cena za enkratno vožnjo pomnoži s količnikom 32, so pojasnili. Hkrati s splošno neimensko mesečno enotno vozovnico je bil omogočen tudi nakup splošne neimenske letne enotne vozovnice.

Letna vozovnica velja 12 mesecev od meseca začetka veljavnosti. Cena letne vozovnice je enaka ceni osmih mesečnih vozovnic. Predvidena je tudi prodaja prek spleta, ki jo že zagotavlja prevoznik Nomago, v nekaj dneh pa je predvidena tudi prodaja prek spleta pri Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet, pri skupini Arriva in SŽ-Potniški promet.