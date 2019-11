Podjetje želi optimizirati delo in se v prihodnosti usmeriti s proizvodnje motorjev z notranjim izgorevanjem na električne motorje. Foto: Reuters

V podjetju poudarjajo, da bodo kljub odpuščanjem ustvarili 2.000 novih delovnih mest na področju električne mobilnosti in digitalizacije.

Po prvih zagotovilih podjetje ne namerava odpuščati zaposlenih, ampak bodo izvedli t. i. mehko odpuščanje, saj želijo večino odhodov doseči s spodbujanjem predčasnega upokojevanja.

Pakt za prihodnost

Audi se je s svetom delavcev več let pogajal o "paktu za prihodnost" in načrtu reorganizacije. Podjetje namerava s postopkom obsežnega prestrukturiranja "optimizirati proizvodne zmogljivosti v dveh tovarnah v Nemčiji" in medtem obstoječi delovni sili zagotoviti delovna mesta do konca leta 2029.

Družba, ki je del skupine Volkswagen, je v dragem prehodu s proizvodnje motorjev z notranjim izgorevanjem na električne motorje. Pestijo jo tudi manjša prodaja in padec dobička ter novi standardi glede testiranja emisij. Povečali so tudi porabo za nove tehnologije, povezljivost in avtonomno vožnjo.