Cene reguliranih pogonskih goriv se bodo spet dvignile. Foto: Reuters

Cene sicer ne bodo najvišje letos. Na najvišji ravni so bile sredi maja, ko je liter 95-oktanskega bencina npr. stal 1,355 evra, še en dvig je bil julija.

Tokratna podražitev je posledica pretresov na naftnem trgu, ki so sledili nedavnemu napadu na največjo savdsko rafinerijo, za katero oblasti v Riadu krivijo Iran, ki pa odgovornost zavrača. Vrednost nafte brent je prejšnji teden po napadih na savdske rafinerije, ki načrpajo pet odstotkov svetovne ponudbe, za hip porasla nad 70 dolarjev za 159-litrski sod, nato pa ob zagotovilih, da bodo Savdijci do konca septembra obnovili izvoz nafte v polnem obsegu, večinoma drsela navzdol. Vseeno je v celotnem tednu brent pridobil 6,7 odstotka, največ po januarju.

Trgovci na avtocestah cene določajo sami

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah sicer določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar–evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.