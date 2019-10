Bodo Čehi prevzeli Pop TV in Kanal A? Foto: BoBo

Po navedbah agencije Reuters, ki se sklicuje na češke medije, bi bil izkupiček pogovorov, ki naj bi jih vodil Kellner osebno, lahko znan že v nekaj dneh. Pri PPF-ju so za Reuters navedli le, da tržnih špekulacij ne komentirajo.

Central European Media Enterprises (CME) je pod okrilje telekomunikacijskega velikana AT&T prešel, potem ko je ta prevzel še enega medijskega in telekomunikacijskega velikana Time Warner. AT&T ima v CME-ju 64-odstotni delež, a dejansko obvladuje 75 odstotkov družbe.

CME v Sloveniji prek medijske hiše Pro Plus upravlja televiziji POP TV in Kanal A, upravlja pa še televizije na Češkem in Slovaškem ter v Bolgariji in Romuniji. Na Češkem pod njegovo okrilje med drugim spada vodilna komercialna televizija TV Nova. Tržna kapitalizacija CME znaša 1,13 milijarde dolarjev (eno milijardo evrov).

Propadla prodaja Nizozemcem

CME je Pro Plus nameraval prodati nizozemski družbi United Group ‒ ta je v Sloveniji lastnica telekomunikacijskega operaterja Telemach ‒ a je na začetku letošnjega leta od prodaje odstopil. Tako je v vodo padla največja medijska združitev v samostojni Sloveniji, ki jo je med drugim zaznamovalo dolgotrajno odločanje Agencije za varstvo konkurence.

V tretjem letošnjem četrtletju je CME ustvaril 138,9 milijona dolarjev (123,3 milijona evrov) čistih prihodkov, kar je en odstotek več kot v enakem obdobju lani. Bruto dobiček iz poslovanja se je povečal za 16 odstotkov, na 41,4 milijona dolarjev (36,8 milijona evrov), je razvidno iz njihovih spletnih strani. Rezultati so presegli pričakovanja analitikov, v družbi pa so ob tem izboljšali napoved poslovanja za celotno leto.