Trgovinska nesoglasja med največjima gospodarskima silama ZDA in Kitajsko se stopnjujejo, zato delniški indeksi v zadnjem obdobju pogosto zanihajo navzdol. Včerajšnje trgovanje je sicer prineslo rast delnic, saj so ZDA prepoved poslovanja s Huaweijem preložile za 90 dni. Foto: Reuters

Cena nafte brent se je včeraj povzpela do 72,49 dolarja za 159-litrski sod. V Perzijskem zalivu so razmere vse bolj napete, Trump grozi z uničenjem islamske republike. Na strani povpraševanja je seveda poudarek na trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko. Opec in Rusija naj bi junija dosegla podaljšanje dogovora o nižjih kvotih črpanja, ki je začel veljati na začetku letošnjega leta in je prinesel občutno letošnjo rast cen črnega zlata. Foto: Reuters

Čeprav so včeraj na zahodnih trgih delniški indeksi lepo pridobivali, pa vendarle niso mogli nadoknaditi ponedeljkovih izgub, ko je na trge vplivala odločitev Googla o spoštovanju Trumpove prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji. Očitno se trgovinska nesoglasja med največjima gospodarskima silama ZDA in Kitajsko le še stopnjujejo, kar seveda ni dobro za svetovno blagovno menjavo (niti za ljubitelje serij - to, da na Kitajskem niso predvajali finala Igre prestolov, nekateri pripisujejo prav trgovinskemu sporu). V ponedeljek je tehnološki indeks Nasdaq izgubil poldrugi odstotek. Applove delnice so zdrsnile za več kot tri odstotke, saj pri banki HSBC opozarjajo, da bodo imele višje cene Applovih izdelkov (kot posledica višjih kitajskih carin) hude posledice.

Boeingova marčevska nesreča posledica trka s ptiči?

Vseevropski delniški indeks Euro STOXX 600 je v maju do danes izgubil tri odstotke in ga najbrž čaka prvi letošnji padec na mesečni ravni. Znani borzni pregovor "Sell in May and go away" (prodaj maja in za nekaj časa zapusti borzo) bi se utegnil letos izkazati za smiselnega. Vsaj v New Yorku so bili na začetku maja indeksi še v območju rekordov, zadnje tedne pa je opaziti veliko negotovosti v luči zaostrovanja odnosov med Washingtonom in Pekingom. Včeraj je sicer spet posijalo sonce, saj so ZDA prepoved poslovanja s Huaweijem preložile za 90 dni. Dow Jones (25.877 točk) se je zvišal za skoraj 200 točk. Najbolj so pridobivale tehnološke delnice, izstopale so tudi Boeingove delnice, ki so se podražile za 1,7 odstotka. Wall Street Journal je namreč poročal, da je bila marčevska nesreča letala 737 Max posledica trka s ptiči in ne okvare motorja.

Kriptovalute, torek ob 17.00 tedenska sprememba cena (v USD) bitcoin +0,56 7.950 eter +21,4 254 XRP -1,20 0,397 bitcoin cash +10,5 421 EOS +7,02 6,28 litecoin +1,50 91,1

Osrednji delniški indeks Ljubljanske borze SBITOP (860 točk) se je v torek znižal drugi dan zapored (tokrat za 0,69 odstotka) in pristal najnižje po 5. marcu. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD je napoved gospodarske rasti Slovenije v letošnjem letu znižala s 3,6 na 3,4 odstotka, napoved rasti v letu 2020 pa je zvišala z 2,7 na 3,1 odstotka, Foto: BoBo

Črne napovedi za Tesline delnice

Medtem ko je Wall Street letos kljub negotovosti, ki vlada v zadnjih tednih, še vedno v krepkem plusu (v primerjavi s 1. januarjem je Dow Jones višji za več kot 10 odstotkov, Nasdaq za 17 odstotkov), pa so Tesline delnice v nemilosti vlagateljev. V ponedeljek so prvič po decembru 2016 zdrsnile pod 200 dolarjev in so letos izgubile že 38 odstotkov. Večji vlagatelji zapuščajo lastniško strukturo (finančna družba T. Rowe Price je v prvih treh letošnjih mesecih prodala več kot 80 odstotkov svojega deleža v tem podjetju), analitiki pa znižujejo ciljno vrednost delnic. Najbolj ekstremni so pri banki Morgan Stanley, kjer so zapisali, da bi v najslabšem primeru tečaj Teslinih delnic lahko strmoglavil na le 10 dolarjev. Pri Morganu so zaskrbljeni zaradi vedno večje Tesline zadolženosti in nič kaj spodbudnih napovedi o kitajskem povpraševanju po Teslinih avtomobilih. Mimogrede: včeraj je eden od analitikov razkril, da je Apple pred približno šestimi leti poslal ponudbo, da bi Teslo prevzel za ceno okrog 240 dolarjev za delnico.

Rekordno nizka vrednost delnic Deutsche Bank

V Frankfurtu so v nemilosti vlagateljev delnice Deutsche Bank. Ker so analitiki pri švicarski UBS znižali njihovo ciljno vrednost na 5,70 evra in izdali prodajno priporočilo, so delnice Deutsche Bank pri 6,58 včeraj dosegle rekordno nizko vrednost, obremenile so jih tudi sveže podrobnosti o pranju denarja v tej banki v letih 2016 in 2017, v katerega so bila vpletena tudi Trumpova podjetja. V četrtek se obeta razburljiva skupščina delničarjev Deutsche Bank, predsednik nadzornega sveta Paul Achleitner je pod pritiskom in ga pozivajo k odstopu, češ da ni dorasel svoji funkciji in da banka preveč menja vodstvene kadre in svojo strategijo. Odkar je leta 2012 Achleitner prišel na to funkcijo, so delnice Deutsche Bank padle za 70 odstotkov.