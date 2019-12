Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je zagotovila, da možnosti, da bosta poroštvi unovčeni, praktično ni. Foto: BoBo

Zakon za projekt drugega železniškega tira med Divačo in Koprom predvideva do 417 milijonov evrov poroštva, za dva odseka tretje razvojne osi ‒ hitro cesto med Slovenj Gradcem in Velenjem ter med Novim mestom in Osredkom ‒ pa do 360 milijonov evrov poroštva.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je med parlamentarnim postopkom pojasnjevala, da je namen zakona cenejše financiranje obeh projektov, ne odločanje o tem, ali se projekta lahko začneta izvajati ali ne. Verjetnost, da bosta poroštvi unovčeni, pa je praktično nič, je dejala.

Najglasnejši politični nasprotniki zakona so predstavniki SDS-a, ki so si prizadevali, da se iz njega izloči drugi tir, a pri tem niso bili uspešni. Prav tako jim ni uspelo omejiti stroškov, povezanih z najemom posojila.

Vili Kovačič neuspešno zbiral podpise

Zakonu še bolj ostro nasprotuje pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič, ki se je podal tudi v zbiranje podpisov za razpis referenduma, a jih v roku ni zbral 3.000, kolikor bi jih moral vložiti v DZ.

Je pa spisal ustavno pritožbo na zakon. Po njegovem prepričanju namreč ne omogoča postavitve jasnega referendumskega vprašanja, saj volivec lahko zavrne ali potrdi le poroštvo za oba projekta hkrati, čeprav enega podpira in drugega zavrača. Poleg tega je bilo za zbiranje podpore za referendum na razpolago samo sedem dni, pri čemer pa se je zaključilo že pred iztekom zadnjega dneva. V DZ bi jih bilo treba namreč oddati do 16. ure, in to na božič, ko pošta ne deluje in torej prispelih podpisov ni mogoče sprejeti in vložiti, je opozoril.

Skladno s tem je ustavno sodišče pozval, naj zadrži uveljavljanje in izvajanje tega zakona.

Na Koroškem veseli

Na drugi strani pa poroštveni zakon toliko bolj veseli Mladinsko iniciativo za tretjo razvojno os. "Korošci ne bomo dopustili, da bi se na plečih pozabljene regije lomila kopja in zganjal politični populizem. Koroška potrebuje upanje, ki ga prinaša gradnja tretja razvojne osi," so napovedali.

Ob tem pričakujejo, da se bo gradnja hitre ceste na Koroško začela v čim krajšem možnem času. "Gre za enega ključnih premikov v projektu tretje razvojne osi po 15 letih, odkar se je postopek pričel," so zapisali po sprejemu zakona v DZ.