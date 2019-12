Vili Kovačič je dopolnil ustavno pritožbo, s katero sodišče poziva, naj zadrži uveljavljanje in izvajanje zakona o poroštvu. Foto: BoBo

Vili Kovačič je podpise za referendum zbiral do vključno 25. decembra do polnoči. Koliko jih je zbral, ni povedal. Dejal je le, da vseh ni dvignil. V DZ bi jih sicer moral predati v petek. Kot je znano, je že pred prazniki spisal tudi ustavno pritožbo na zakon. To pritožbo je naknadno še dopolnil.

Po Kovačičevem prepričanju zakon ne omogoča postavitve jasnega referendumskega vprašanja, saj volivec lahko zavrne ali potrdi le poroštvo za oba projekta hkrati, čeprav enega podpira in drugega zavrača. "To dejstvo pomeni nedopusten vpliv na udeležbo volivcev in izid glasovanja in pritisk na potrditev ali zavrnitev zakona," je prepričan.

Kot nadaljuje v pritožbi, s tem neustavnosti in nezakonitosti še ni konec. Za zbiranje podpore za referendum je bilo na razpolago samo sedem dni, pri čemer pa se je zbiranje podpisov po njegovih besedah nezakonito, vendar po uradni razlagi končalo že pred iztekom zadnjega dneva. V DZ bi jih bilo treba namreč oddati do 16. ure, in to na praznični dan, ko pošta ne deluje in torej prispelih podpisov ni mogoče sprejeti in vložiti.

Ker tovrstne zlorabe zakona o referendumu in kršitve ustave po Kovačičevih navedbah v zgodovini referendumov v Sloveniji še ni bilo, ustavno sodišče prosi, da nemudoma zadrži uveljavljanje in izvajanje tega zakona in do nadaljnjega zadrži postopek njegovega sprejemanja.

Hkrati želi, da sodišče "zakonodajalcu v razumnem roku naloži uresničitev zahteve za spremembo sporne vsebine poroštvenega zakona tako, da naredi dva ločena zakona". "Ministrica za infrastrukturo (Alenka Bratušek, op. a.) se je v poročilu odbora DZ-ja za finance sicer nerazumno sklicevala na večjo preglednost, kar pa ni noben argument, je manipulacija, saj je vsakemu jasno, da združeno poroštvo preglednost zmanjšuje, ne povečuje," opozarja.

Ustrezno ukrepanje ustavnega sodišča ima, tako Kovačič, dolgotrajnejši pomen in namen, "saj toleranca do tega ravnanja pomeni začetek nesprejemljive in neustavne parlamentarne prakse, ko predlagatelj z morebitnim dobrim ali nujnim projektom vsiljuje poslancem v sprejetje kukavičje jajce, ko v isto košaro in pod istimi pogoji za dodelitev poroštva uvršča nujne in nenujne ter dobre in slabe projekte".

Z vidika volivca pa to po njegovih besedah pomeni kršitev in deformacijo temeljne demokratične pravice, to je pravice do glasovanja, ki na koncu zmanjšuje tudi referendumsko udeležbo. "Izkrivlja izid referenduma in negira ustavno pravico, ki po 44. členu ustave daje državljanom pravico do upravljanja javnih zadev," poudarja.

Ustavno sodišče poziva še, naj ustavi opisane referendumske anomalije.