Tovarna celuloze v Krškem je stroje prvič zagnala pred 80 leti, proizvodnja je zares stekla po drugi svetovni vojni. Foto: BoBo

Vipap Videm Krško, ki se leta bori z rdečimi številkami, je zaradi slabih rezultatov na letno poročilo za leto 2017 dobil mnenje s pridržkom, v katerem je revizorska hiša UHY izrazila dvom o nadaljnjem delovanju papirnice kot delujoče družbe (ang. "going concern"). Opozorila je na nevarnost, da bi Vipap ob nadaljevanju takšnega poslovanja prišel v položaj, ko ne bi mogel poravnati svojih dolgov, navaja portal Siol, ki je o prodaji tudi poročal.

Dodaja, da je bila tudi zato prodaja neizogibna in celo nujni del v procesu finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe, ki ga bo moral RIDG Holding kot novi lastnik nadaljevati. Tako sanacijski ukrepi kot pozitivno dogajanje na trgu pa že dajejo rezultate, kar vzbuja dodatno upanje v ohranitev in nadaljnji razvoj proizvodnje v Krškem, piše Siol.

Vipap Videm Krško, ki je v 96,5-odstotni lasti češkega ministrstva za finance, 3,5 odstotka pa ima lastnih delnic, je lani ustvaril skoraj 97 milijonov evrov prihodka in s tem za osem odstotkov presegel predlanski izid. Družba je imela 1,3 milijona evrov čiste izgube, potem ko je predlani ta znašala 8,8 milijona evrov. Družba je sicer poziv za interes za nakup večinskega deleža Vipapa objavila leta 2017, prodajo pa so omenjali že dve leti prej.

Dobiček iz poslovanja je bil pri 575.000 evrih, potem ko je imela družba predlani 7,01 milijona evrov izgube iz poslovanja. Operativni denarni tok je s predlanskih 602.000 evrov lani porasel na 2,2 milijona evrov, kaže letno poročilo, objavljeno na spletni strani Ajpesa.

RIDG Holding sicer sestavlja investicijska skupina Portiva, ki jo je ustanovila podjetnica Iva Štasna (ta je zgradila eno največjih mrež sončnih in vetrnih elektrarn na Češkem, zdaj pa se je začela ukvarjati tudi z vlaganjem v nepremičnine in industrijska podjetja), ter svetovalno podjetje IPIDC, v katerem ima glavno besedo Miroslava Hrnčirova in se ukvarja s finančnim prestrukturiranjem in investicijskim svetovanjem. Portiva ima trenutno v upravljanju za okoli 90 milijonov evrov naložb, poroča Siol.