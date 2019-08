Skupščina Darsa je sklenila celoten bilančni dobiček za lani, 55 milijonov evrov, razporediti v rezerve, upravi in nadzornikom pa za delo v lanskem letu podelila razrešnico. Novi nadzorniki pa ostajajo neznanka. Foto: BoBo

Že ko je Dars sklical današnjo skupščino, na dnevnem redu ni predvidel točke o imenovanju novih nadzornikov. A ker ima družba le enega delničarja, državo, ki jo na skupščini zastopa Slovenski državni holding, bi ta lahko razširil dnevni red.

Glede na sklepe skupščine, ki so objavljeni na spletni strani Ljubljanske borze, se to kljub drugačnim pričakovanjem ni zgodilo. Za imenovanje novih nadzornikov bo tako treba v kratkem sklicati še eno skupščino, saj se trenutnim nadzornikom mandat izteče že 11. septembra.

Poleg Marjana Mačkoška v nadzornem svetu Darsa sedijo še Miha Juhart kot namestnik predsednika nadzornikov, Tatjana Colnar in Igor Pirnat, zaposlene pa v nadzornem svetu zastopata Darko Kodrič in Martin Stožir.

Razlog za odlašanje naj bi bil v politiki, ki se ji glede novih članov nadzornega sveta Darsa še ni uspelo uskladiti, so poročale spletne Finance. Med imeni, ki bi utegnila zasesti stolček v nadzornem svetu državnega upravljavca avtocest, so se med drugim omenjali upokojena bančnica Cvetka Selšek, nekdanji finančni minister in nekdanji prvi mož Save Re Zvonko Ivanušič ter Goran Brankovič, nekdanji direktor Slovenskih železnic.

Dars sicer posluje dobro – lani je okrepil tako prihodke kot dobiček, enak trend se nadaljuje letos. V prvem polletju je družba ustvarila 78 milijonov evrov čistega dobička, kar je petino več kot v enakem obdobju lani, prihodki pa so bili višji za 11 odstotkov in so nanesli 251 milijonov evrov.