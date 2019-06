Nekateri ponudniki bankomatov zaračunavajo uporabo, poleg tega pa ponujajo zelo slabe menjalne tečaje valut. Foto: Pixabay

Potovalne navade državljanov Evropske unije, se vsaj glede na ugotovitve evropskega statističnega urada Eurostata, precej razlikujejo. Glede na podatke iz leta 2017, Slovenija spada med peterico evropskih držav, katerih prebivalci se na počitnice največkrat podajo v tujino. Za tuje turistične destinacije se v več kot polovici turističnih potovanj odločajo le še Luksemburžani, Belgijci, Maltežani in Ciprčani.

Zveza potrošnikov (ZPS) je prejšnji teden objavila nekaj nasvetov slovenskim turistom pri plačevanju v tujini, da njihove počitnice ne bi bile dodatno finančno obremenjene. Na denar turistov z legalnimi in nelegalnimi praksami prežijo tudi lokalne banke in druge finančne institucije, ki pri tem uporabljajo tako legalne kot tudi nelegalne prakse.

"Dvige na bankomatih vedno opravite z debetno kartico, nikoli s kartico z odloženim plačilom (tudi kadar ste v Sloveniji), saj boste drugače plačali deset evrov in več nadomestila, odvisno od zneska dviga. Nadomestilo vaše banke za dvig z debetno kartico je na evrskem območju enako kot doma, a bodite pozorni na dodatne stroške, ki jih zaračunavajo lastniki nekaterih bankomatov (na primer Euronet) in so lahko tudi ob manjšem dvigu veliki. Včasih je opozorilo ob bankomatu ali na zaslonu, a ne vedno. Čeprav je v nasprotju z evropsko zakonodajo, obstaja velika možnost, da se bo nadomestilo znašlo na vašem bančnem izpisku. V državah zunaj evrskega območja so nadomestila za dvige z debetno kartico višja, zato raje opravite manj dvigov, strošek vaše banke pa preverite pred potovanjem (preverite tudi, ali zaračunajo nadomestilo za vpogled v stanje na bankomatu). Če vam bankomat ponudi možnost konverzije, torej lokalno valuto preračuna v evre, je ne izberite, saj bo za vas praviloma dražja zaradi slabšega menjalnega tečaja – vedno izberite "brez konverzije"," svetujejo na ZPS-ju.

V zadnjih letih je namreč v številnih državah postala praksa, da bankomati pri dvigu lokalne gotovine uporabniku debetne kartice ponudijo možnost, da bo njihov dvig obremenjen v evrih po tečaju, ki je običajno precej slabši od tečaja mednarodnih kartičnih sistemov. Ta velja za pretvorbo dviga lokalne valute v evre, če se lastnik kartice odloči za dvig gotovine "brez konverzije".

Ker je večina ljudi desničarjev in posledično uporablja desno roko za tipkanje po tipkovnici ali zaslonu bankomata, se precej zvita možnost dviga brez konverzije pojavi na levem delu zaslona.

Posledica odločitve za dvig s "konverzijo", morda tudi na račun neprevidnosti, bo v večini primerov dvig tudi za desetino manjšega zneska denarja, kot če bi ga dvignili "brez konverzije". Podobno je pri plačilih blaga in storitev s plačilnimi karticami v tujini, saj tudi POS terminali pogosto uporabniku ponudijo plačilo v lokalni valuti ali pa že pretvorjeno v domačo valuto uporabnika.

Večina Slovencev tradicionalno poletne počitnice preživlja na Hrvaškem, in kot pravi Alina Meško iz ZPS-ja, so v nemški potrošniški organizaciji ugotovili, da je bila na Hrvaškem največja razlika pri dvigu "s konverzijo" ali pri dvigu "brez konverzije" v evre, 11 odstotkov. Sicer pa konverzija večinoma niha med 3 in 10 odstotki.

Dinamična konverzija valut

Gre za t.i. imenovano dinamično konverzijo valut, ki bankam in drugim ponudnikom finančnih storitev prinaša precejšnje zaslužke. Po poročanju britanskih medijev naj bi bili njihovi turisti zaradi tega na leto oškodovani za več sto milijonov evrov.

Tako kot v Sloveniji, številne banke ukinjajo svoje bankomate, predvsem v odročnih krajih. V srednji in vzhodni Evropi, denimo na Hrvaškem, Češkem ali v Madžarski so to praznino izkoristila nekatera finančna podjetja in začela postavljati svoje bankomate.

Pri tem prednjači ameriški Euronet. Njegovi značilni rumeno modri samostoječi bankomati so postavljeni že v številnih turističnih krajih po vzhodni in srednji Evropi.

Veljajo za eno najslabših izbir za dvig gotovine v tujini, saj poleg tega, da ponujajo konverzijo po zelo slabih tečajih, zaračunavajo tudi kar nekaj evrov za uporabo storitev, ki jih ponuja bankomat.

Zaračunavanje uporabe bankomata

Prav zaračunavanje uporabe bankomatov je eden izmed dejavnikov, ki lahko dodatno obremeni dvig gotovine v tujini. Bankomat včasih na začetku, ali ob koncu postopka dviga denarja, opozori, da bo uporaba bankomata pri dvigu dodatno zaračunana. V nekaterih EU državah tudi do 10 evrov, ne glede znesek dviga.

Medtem, ko je izven evro območja to še vedno legalna poslovna praksa ponudnikov bankomatov, je na evrskem področju prepovedana. Vendar še vedno v številnih evrskih državah bankomati zahtevajo plačilo uporabe.

V številnih evrskih državah bankomati zahtevajo plačilo uporabe. (Fotografija je simbolična.) Foto: AP

"Dodatna nadomestila znotraj evrskega območja dejansko prepoveduje uredba iz leta 2009. Nadomestila za uporabo bankomatov niso dovoljena, ker morajo biti transakcije v evrih enako zaračunane, kot v domačih državah. Transakcija je tudi dvig gotovine na bankomatu. Nemški kolegi so ugotovili, da dodatna nadomestila za uporabo bankomatov zaračunavajo v Grčiji in Španiji, mi pa iz lastnih izkušenj vemo, da jih zaračunavajo tudi v Nemčiji. Pred kratkim smo se obrnili na Banko Slovenije s primerom, kjer je bilo jasno, da ne more priti do dviga 202 evrov na bankomatu. Dva evra je bila namreč provizija. Na Banki Slovenije so dejali, da bodo zadevo preučili in zdaj dejansko čakamo, kaj se bo zgodilo," pravi Alina Meško.

Uporabo bankomatov drugih bank slovenske banke že tako ali tako zaračunavajo. Provizija ob dvigu denarja z debetno kartico se giblje v povprečju pol evra v evrskem območju ter od približno dveh evrov naprej v državah, kjer evro ni lokalna valuta.

Koliko smejo za nadomestilo za uporabo bankomatov zaračunavati banke izven evrskega območja, še ni urejeno oz. naj bi to urejala nova evropska direktiva, ki bo začela veljati letos jeseni. Vendar z njo niso povsem zadovoljni v potrošniških organizacijah.

"V EU-ju bo začela jeseni veljati nova direktiva, ki dodatno ureja to področje. Vendar kot smo jo preučili v potrošniških organizacijah, zadeva ni nič bolj jasna in prijazna uporabniku. Nekaj so sicer naredili, vendar ne dovolj," pravi Meškova.

Evropska potrošniška organizacija Beuc si je prizadevala, da vi v EU-ju prepovedali dinamično konverzijo valut. Ali pa bi bilo uporabniku jasno predstavljeno, koliko bo denarja dobil, če bo dvignil s konverzijo ali brez. "Tako edino lahko izbereš boljšo možnost. Vse ostalo je slepljenje," poudarja Meškova.