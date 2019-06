Predsednik Evropske komisije je z navdušenjem sprejel sklenitev dogovora. Foto: Reuters

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je po poročanju BBC-ja sporazum označil za "enega najpomembnejših trgovinskih sporazumov v zgodovini". Kot je sporočila Brazilija, sporazum med drugim ukinja carine na izdelke, kot so pomarančni sok, instantna kava in sadje. "To bo eden najpomembnejših trgovinskih dogovorov vseh časov, ki bo našemu gospodarstvu prinesel ogromno pozitivnih učinkov," je Bolsonaro zapisal na Twitterju. Mercosur in EU skupaj predstavljata četrtino svetovnega gospodarstva, je dodal in poudaril, da bodo imeli brazilski proizvajalci zdaj dostop do tega celotnega trga.

Kdo je v Mercosurju? Mercosur tvorijo Argentina, Brazilija, Urugvaj in Paragvaj, pridružene države pa so, kot navaja spletna stran Mercosurja, Čile, Kolumbija, Ekvador, Gvajana, Peru in Surinam. Članstvo Venezuele je zamrznjeno, Bolivija pa je v procesu priključitve.

Argentinski minister za mednarodne odnose Horacio Reyser je ob sklenitvi dogovora dejal, da s sporazumom nastaja 800-milijonski trg. Kot je še dejal, bo sporazum prinesel nova delovna mesta in okrepil tuje naložbe ter pripomogel k višjemu BDP-ju.

Kritike skrbi premalo poudarka okolju

Kritiki medtem opozarjajo, da dogovor daje premalo poudarka varstvu okolja, nevladne organizacije med drugim izpostavljajo obsežno izsekavanje brazilskega tropskega pragozda.

20 let pogajanj

Pogajanja med stranema so večkrat zastala zaradi različnih nesoglasij, v ospredju pa je bila zelo pogosto bojazen evropskih živinorejcev, da bi govedina iz Brazilije po sklenitvi sporazuma predstavljala nelojalno konkurenco. Brazilija je namreč ena največjih svetovnih izvoznic govedine.