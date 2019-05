Foto: EPA

Ugotovila je namreč, da so se predstavniki bank v elektronskih klepetalnicah nezakonito dogovarjali o menjalnih tečajih.

Kot so sporočili iz Bruslja, so zaradi prikritega dogovarjanja kaznovali britanski banki Royal Bank of Scotland (RBS) in Barclays, ameriški banki Citigroup in JP Morgan Chase ter japonsko banko MUFG Bank. Denarni kazni pa se je izognil švicarski bančni velikan UBS, ki je goljufijo razkril pristojnim organom.

Kazni se sicer nanašata na dva primera manipulacij s hitrim trgovanjem z valutami, ki sta se ju prijeli imeni Essex Express 'n the Jimmy in Three-way Banana Split.

Vabila pošiljali prek klepetalnic

Predstavniki bank so v obeh primerih vzpostavili klepetalnice. Vabila za sodelovanje so pošiljali glede na trgovalne dejavnosti in osebna nagnjenja, tako pa so vzpostavili ozke kroge zaupnikov. Do nezakonitih dogovorov je prišlo med letoma 2007 in 2013.

Evropska komisija s tem pošilja jasno sporočilo, da prikritega dogovarjanja ne bo dopuščala na nobenem delu finančnega trga, je visoki kazni pospremila evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager. "Vedenje teh bank spodjeda integriteto sektorja na račun evropskega gospodarstva in potrošnikov," je bila ostra.