Lek je za naložbo na Prevaljah leta 2017 dobil prvi obrok finančne spodbude, to je 1,5 milijona evrov. Zaradi njegove odločitve o umiku naložbe na Prevaljah ministrstvo odstopa od pogodbe, Lek pa bo moral do konca septembra to vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, kar so v družbi že napovedali. Lek je na Koroškem sicer načrtoval proizvodnjo antibiotika, tovarno so nameravali zagnati prihodnje leto in v njej zaposliti 140 ljudi. Gimnazija Ravne je v preteklem letu celo že zagnala izobraževalni program farmacevtski tehnik, v katerega je bilo vpisanih 32 dijakov.

Novartisa je ustavil naložbo v širitev proizvodnih zmogljivosti na Prevaljah. Foto: Reuters

"Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo si prizadevamo, da bi bilo v Sloveniji izvedenih čim več kakovostnih, trajnostnih, visoko tehnoloških naložbenih projektov z visoko dodano vrednostjo, vendar pa razumemo, da se morajo podjetja pri svojih odločitvah prilagajati trenutnim tržnim razmeram," so zapisali v odzivu na Lekovo odločitev.

Minister Zdravko Počivalšek je ob robu Strateškega foruma Bled izrazil obžalovanje, da so se v Leku oz. krovnem Novartisu tako odločili, a dodal, da je treba njihovo poslovno odločitev sprejeti. Dodal je, da je Lek na območju ob sedanji tovarni v okviru ustavljene naložbe vendarle zgradil velik industrijski objekt.

Za zgrajeni industrijski objekt naj bi se že zanimali investitorji

Počivalšek je klub vsemu zadovoljen z informacijo, da se za objekt zanima resen vlagatelj za proizvodnjo, ki bi precej nadomestila Lekove načrte na tem območju. O tem bo lahko povedal več, ko bodo ti načrti v bolj zreli fazi. Nedavno so se pojavile neuradne informacije, da naj bi se za nakup novozgrajenega objekta na Prevaljah zanimalo eno najuspešnejših koroških podjetjih, izdelovalec startnih baterij in industrijskih celic Tab Mežica, ki razmišlja o zagonu proizvodnje litij-ionskih baterij v Sloveniji. Na petkovi novinarski konferenci direktor Taba Bogomir Auprih teh informacij ni ne potrdil ne zanikal.

Odločitve Leka oz. Novartisa v razpravi o trendih in izzivih svetovnih neposrednih tujih naložb v okviru blejskega strateškega foruma se je dotaknil tudi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti. Po tem ko so na Prevaljah načrtovali proizvodnjo antibiotika, so po besedah Cantaruttija v švicarski multinacionalki izvedeli, da že obstajajo novo znanje, nove tehnologije, ki so učinkovitejše, in ugotovili, da je v Sloveniji to znanje omejeno. Cantarutti predvideva, da bodo proizvodnjo preselili nekam, kjer imajo več znanja o tem, kako to zdravilo najučinkoviteje izdelovati.

Po njegovem prepričanju je sporočilo te odločitve, da v Sloveniji ne smemo spati, ampak stalno delati v vseh sektorjih. Ta primer zato po Cantaruttijevem mnenju kaže, kako se je treba bojevati za konkurenčnost.

Na ministrstvu so spomnili, da so med letoma 2009 in 2018 na podlagi zakona o spodbujanju tujih naložb in internacionalizacije podjetij dodelili finančno spodbudo za tuje naložbe 14 podjetjem za 16 naložbenih projektov. Eno od teh podjetij, in sicer Aha Mura, ki ji je vlada leta 2011 dodelila 5,8 milijona evrov spodbude v zameno za odprtje 920 novih delovnih mest v pomurski regiji, je šlo v stečaj, eno pa je dodeljeno finančno spodbudo delno vrnilo, saj naložbeni projekt ni bil končan v celoti, so navedli.