Za izvedbo poslov bo Hidria v prihodnjih letih zaposlila več kot 150 novih sodelavcev, obeta pa si še dodatne posle. Foto: BoBo

Hidria je razvila inovativno tehnologijo za proizvodnjo statorjev in rotorjev za visoko učinkovite pogonske elektromotorje v novih hibridnih in električnih vozilih. Ti motorji bodo tako postali cenovno dostopnejši, imeli pa bodo tudi boljši izkoristek, nižjo porabo oziroma daljši domet, porabili bodo bistveno manj energije in povzročali manj škodljivih emisij, so na današnji predstavitvi novosti na proizvodni lokaciji na Jesenicah povedali vodilni v skupini Hidria.

Direktor Hidria Holdinga Iztok Seljak je poudaril, da iskanje inovativnih rešitev za prehod na nizkoogljično družbo za Hidrio predstavlja velike priložnosti. Evropska avtomobilska industrija namreč gradi približno polovico svojih zmogljivosti, to je osem milijonov avtomobilov, na hibridnih in električnih osnovah že za leto 2025. Cilj Hidrie pri tem pa je, da zavzame 10- do 20-odstotni tržni delež.

Prednosti Hidriine nove tehnologije sta med drugimi že prepoznala BMW in Daimler, ki bosta statorje in rotorje pogonskih elektromotorjev, proizvedene po metodi Hidria Bond, začela v svoja nova hibridna in električna vozila vgrajevati v letu 2021. Seljak pa pričakuje, da bo Hidria ob teh 300 milijonov evrov vrednih poslih, s katerimi se bo približala od 8- do 10-odstotnemu deležu, na podlagi nove tehnologije sklenila še dodatne posle.

Zato bo Hidria potrebovala tudi nove proizvodne zmogljivosti, saj bo z že pridobljenimi posli na robu trenutnih zmogljivosti. Trenutno lamele proizvaja v Spodnji Idriji in na Jesenicah, v Nemčiji, na Madžarskem in skupaj z ameriškim partnerjem tudi v ZDA. Poleg tega v Hidrii intenzivno preučujejo umestitev na Kitajskem oziroma v Aziji.

Seljak računa, da bodo konec leta 2022 potrebovali od 10.000 do 15.000 kvadratnih metrov novih proizvodnih zmogljivosti, najverjetneje v Spodnji Idriji ali na Jesenicah, kjer bodo visoko tehnološke rešitve tudi razvili za proizvodnjo ter jo nato razširili na ostale lokacije.

Tako se bo povečevalo tudi število zaposlenih. Že na podlagi sklenjenih poslov se bo število zaposlenih v skupini, kjer jih je zdaj 2400, povečalo za 150, in sicer zlasti za strokovnjake tehničnih smeri. V prihodnje bi se ta številka lahko še bistveno povečala.

10 milijonov za razvoj

Direktor Hidria Holdinga Gašper Svetlik je povedal, da približno 10 milijonov evrov letno namenijo za razvoj in približno 20 milijonov evrov za investicije. V naslednjih nekaj letih bo tako Hidria v razvoj vložila nadaljnjih 50 milijonov evrov in več kot 100 milijonov evrov v nove visokotehnološke proizvodne zmogljivosti. S tem bo krepila svoj položaj in ustvarjala nova delovna mesta ter dvigala dodano vrednost obstoječim.

Inovativni proces in tehnologijo spajanja lamel v statorske in rotorske pakete, poimenovan Hidria Bond, je Hidria razvila v sodelovanju s strokovnjaki Kemijskega Inštituta v Ljubljani in podjetja Jutronic. Kot je dejala razvojna inženirka in vodja projekta Špela Bolka, je inovacija v celoti plod slovenskega znanja.

Posebnost nove tehnologije je v novem inovativnem postopku, ki Hidrii omogoča, da lamele že v postopku izdelave statorja in rotorja nemehansko učinkovito spaja v samem štancnem orodju pri zelo visokih hitrostih štancanja. S tem Hidria vzpostavlja bistveno prednost pred konkurenco in kupcem omogoča naprednejšo ter cenovno dostopnejšo rešitev za oblikovanje in izdelavo pogonskih elektromotorjev.