Foto: BoBo

Inšpektorji agencije za energijo so prejšnjo sredo v prostorih Holdinga Sloveneke elektrarne-ja zasegli podatke z več računalnikov in elektronskih naprav o poslih s kupovanjem in prodajo električne energije. Kot so sami pojasnili na HSE-ju, je šlo pri preiskavi za sum kršitve določb evropske uredbe "v zvezi s prepovedjo trgovanja na podlagi notranje informacije in obveznostjo pravočasne objave notranje informacije".

HSE bi namreč moral po določilu evropske uredbe javno objavljati informacije o poslih kupovanja in prodaje električne energije, česar pa naj do zdaj po poročanju portala Siol ni počel. Zahtevana transparentnost je sicer namenjena preprečevanju zlorab in manipulacijam pri trgovanju z električno energijo.

Se je HSE okoristil z izrabo podatkov?

Po informacijah spletnega portala Siol naj bi preiskava agencije zajemala več zadev. Preverjala naj bi, zakaj HSE mednarodni Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) in agenciji za energijo ni poročal o transakcijah, povezanih z veleprodajnimi energetskimi trgi. Gre za prekršek, za katerega je najvišja zagrožena kazen 125.000 evrov.

Drugi očitek naj bi se nanašal na sume trgovanja na podlagi notranjih informacij in tržne manipulacije pri trgovanju z električno energijo. Na agenciji naj bi zaznali najmanj en posel, pri katerem so se pojavili ti sumi. HSE bi moral po uredbi in zakonodaji o teh sumih obvestiti agencijo, a tega očitno ni storil. Tudi zaradi tega holdingu grozi plačilo 125.000 evrov kazni.

Kazen bi lahko bila še višja, če bi inšpektorji ugotovili, da so na HSE-ju notranje informacije uporabili, jih razkrili tretjim osebam ali jih razširjali s ciljem tržne manipulacije, torej dogovora, s katerim več oseb usklajeno in vnaprej določi (za potrošnika višjo) ceno določenega posla. V tem primeru bi lahko agencija holding v najslabšem primeru kaznovala tudi z globo do desetih odstotkov letnega prometa.

Ker je družba HSE lani ustvarila približno 1,5 milijarde evrov prihodkov, bi kazen v tem primeru lahko znašala skoraj 150 milijonov evrov. Na Agenciji za energijo, ki jo vodi Duška Godina, sicer "zaradi zaščite postopkov preiskave do zaključka postopkov ne morejo in ne smejo dajati nobenih informacij". Po informacijah Siola pa je agencija prijavo nekaterih sumov prejela od mednarodne agencije ACER, kjer tega niso komentirali.

HSE očitke zanika

V HSE so zanikali, da podatkov o poslih s kupovanjem in prodajo električne energije niso javno objavljali. "Protokol o izvajanju obveznosti skupine HSE v skladu z uredbo spoštujemo in podatke javno objavljamo," so navedli. Dodali so, da je tak postopek nadzora v reguliranih dejavnostih sicer del poslovanja, in je potekal brez posebnosti in ni motil delovnega procesa. "Zavezani smo k poslovanju v regulatornih okvirih in skladno s pravili dejavnosti," so pojasnili na HSE-ju. O preiskavi so obvestili tudi nadzorni svet družbe, ki ga vodi Tomaž Besek.