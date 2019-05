Iščete delo v tujini? OECD objavil države z najboljšimi pogoji za delo.

Pogoje so preverjali v 36 državah članicah

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Med drugim so zapisali, da so za terciarni študij najboljše Švica, Norveška, Nemčija, Finska in ZDA. Foto: Reuters

Po oceni Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) so države, ki nudijo odlično okolje za razvoj spretnosti kvalificiranim delavcem iz tujine, Avstralija, Švedska, Švica, Nova Zelandija in Kanada.